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Doğa
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Korkutan görüntü! Deniz suları bir anda çekildi

2023-02-13 12:11:00
Korkutan görüntü! Deniz suları bir anda çekildi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde denizin çekilmesi tedirginliğe neden oldu.

#1
Foto - Korkutan görüntü! Deniz suları bir anda çekildi

İstanbul Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

#2
Foto - Korkutan görüntü! Deniz suları bir anda çekildi

Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

#3
Foto - Korkutan görüntü! Deniz suları bir anda çekildi

20 yıldır Avcılar'da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.

#4
Foto - Korkutan görüntü! Deniz suları bir anda çekildi

İşte o kareler...

#5
Foto - Korkutan görüntü! Deniz suları bir anda çekildi

İşte o kareler...

#6
Foto - Korkutan görüntü! Deniz suları bir anda çekildi

İşte o kareler...

#7
Foto - Korkutan görüntü! Deniz suları bir anda çekildi

İşte o kareler...

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