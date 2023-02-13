2023-02-13 12:11:00 Korkutan görüntü! Deniz suları bir anda çekildi
İstanbul'un Avcılar ilçesinde denizin çekilmesi tedirginliğe neden oldu.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde denizin çekilmesi tedirginliğe neden oldu.
İstanbul Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.
Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.
20 yıldır Avcılar'da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.
İşte o kareler...
İşte o kareler...
İşte o kareler...
İşte o kareler...
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