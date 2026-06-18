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#1
Foto - Okan Buruk'tan Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 343 Digital Youtube şampiyonluk yarışından derbi maçlarına, rakip teknik direktörlerden taraftar desteğine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

#2
Foto - Okan Buruk'tan Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal sözleri

"ÖBÜR TAKIM 102 PUAN ALDIĞI İÇİN OLAMIYORSUN!" - Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal'ın 99 puanla şampiyon olamadık sözlerine değinen Okan Buruk, "Bazen '99 puan almış takım nasıl şampiyon olamaz?' diyorlar, çünkü öbür takım 102 puan aldığı için olamıyorsun. Rakibimizin ivmesi yavaşladığında biz de zaman zaman tempomuzu düşürebiliyoruz. Ancak 102 puanla şampiyon olduğumuz sezonda sürekli vites artırdık. En zor şampiyonluğumuzun bu sezon olduğunu söyleyebilirim. Çünkü lig maratonunun yanı sıra 12 Şampiyonlar Ligi maçı da oynadık." dedi.

#3
Foto - Okan Buruk'tan Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal sözleri

FENERBAHÇE DERBİSİ VE YOUNG BOYS MAÇLARI - Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Derbiyi kazanamamak gibi bir düşünceye hiç kapılmadım. Fenerbahçe derbisine çıkarken 4 puan öndeydik ve maçı kaybetsek bile şampiyon olabilirdik. Bu nedenle şampiyonluğu kaybedeceğimizi hiç düşünmedim. Üzüldüğüm maçlar tabii ki oldu. Özellikle Young Boys maçları sırasında çok üzülmüştüm. Taraftarlarımız nereye gidersek gidelim bizi hep çiçeklerle karşıladı. Bu yüzden kırılacağım hiçbir olay olmadı." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Okan Buruk'tan Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal sözleri

"EN BAŞARILISI İSMAİL KARTAL'DI" - "Dört şampiyonluğunuzdan hangisi sizi daha çok zorladı?" sorusuna yanıt veren başarılı hoca, "Hepsi iyi teknik adamlara karşıydı. Jorge Jesus'a karşı kazanmak çok önemliydi. İsmail Hoca'nın şampiyonluğu olmasa da puan ve oyun olarak çok başarılıydı. Bu dört teknik adam içerisinde en başarılısı İsmail Hoca'ydı diyebiliriz!" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Okan Buruk'tan Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal sözleri

"MOURINHO'YA KİN BESLEMİYORUM" - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile arasında bir problem olmadığını belirten Okan Buruk, "Jose Mourinho'ya karşı kin beslemiyorum. Saha içinde bazı olaylar yaşanabiliyor ancak sonrasında bunları geride bırakıp el sıkışmak gerekir. O dönem yaşananlar tekrar olsa aynı hareketi yapmam. Yere düşürecek bir darbe değildi ancak refleks olarak gelişen bir durumdu. Aynı hareketi ben, Jose Mourinho'ya yapsam 10 maç ceza alırdım." sözlerini sarf etti.

#6
Foto - Okan Buruk'tan Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal sözleri

''AZİZ YILDIRIM'A DA HAYIRLI OLSUN'' - Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de yeniden göreve gelmesiyle ilgili de konuşan Buruk, "Aziz Yıldırım'a da hayırlı olsun. Türk futbolu için de hayırlı olsun. Çok tecrübeli bir başkan ve tekrar göreve geldi. Taraftarların birbiriyle mizahi açıdan dalga geçmeleri güzel bir şey. Futbolun böyle güzelleştiğini düşünüyorum. Benimle de çok dalga geçiyorlar ama güzel şeyler çıkabiliyor. Komik geliyor, bunlara takılmıyorum!" dedi.

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