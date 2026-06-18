AK Parti’li Saygılı'dan CHP'ye: Ne millet ne hizmet! Tüm dertleri koltuk kavgası!

İzmir'i yıllardır yöneten siyasi anlayışın kentin gerçek sorunlarından koptuğunu belirten Saygılı, muhalefete yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi: "Siyaset, şehirlerin sorunlarına çözüm üretme işidir. Ancak bugün muhalefet partisine baktığımızda yine millet ve hizmet değil yine görevler, yetkiler ve koltuklar konuşuluyordu. Kimin görevden alındığı, kimin yetkili olduğu tartışılıyordu. İzmir'in sorunları her geçen gün büyürken, İzmir'i yıllardır yöneten siyasi anlayışın gündeminde ne trafik vardır ne körfez vardır ne altyapı vardır ne de vatandaşın beklentileri vardır. Gündemlerinde kendi iç mücadeleleri, kendi koltuk kavgaları ve kendi siyasi hesaplaşmaları vardır. Bir siyasi hareket düşünün ki enerjisini şehrine değil kendi içine harcasın. Bir siyasi hareket düşünün ki geleceği konuşmak yerine meşruiyet tartışsın. Bir siyasi hareket düşünün ki hizmet üretmek yerine yetki kavgası versin. Bir siyasi hareket düşünün ki İzmir'in sorunları ortadayken bütün mesaisini kendi iç iktidar mücadelesine ayırsın. Bir siyasi hareket düşünün ki vatandaş çözüm beklerken koltuk hesaplarından başını kaldıramasın. İzmir'in kaybettiği yılların özeti aslında tam da budur."