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AK Parti’li Saygılı'dan CHP'ye: Ne millet ne hizmet! Tüm dertleri koltuk kavgası!
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AK Parti’li Saygılı'dan CHP'ye: Ne millet ne hizmet! Tüm dertleri koltuk kavgası!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çeşme'de düzenlenen teşkilat toplantısında kent gündemine ilişkin önemli mesajlar verirken CHP'yi eleştirdi. Saygılı, “Bir siyasi hareket düşünün ki vatandaş çözüm beklerken koltuk hesaplarından başını kaldıramasın, geleceği konuşmak yerine meşruiyet tartışsın, hizmet üretmek yerine koltuk kavgası, iktidar mücadelesi versin. CHP’de yaşananlar İzmir'in kaybettiği yılların da özeti aslında" dedi.

#1
Foto - AK Parti’li Saygılı'dan CHP'ye: Ne millet ne hizmet! Tüm dertleri koltuk kavgası!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın Yarımada ilçeleri programı kapsamındaki ilk durağı Güzelbahçe oldu. Saygılı, daha sonra sırasıyla Urla ve Çeşme ilçelerine geçerek hem sahada devam eden projeleri denetledi hem de sivil toplum kuruluşları ve parti teşkilatıyla bir araya geldi.

#2
Foto - AK Parti’li Saygılı'dan CHP'ye: Ne millet ne hizmet! Tüm dertleri koltuk kavgası!

Güzelbahçe'de inşaat çalışmaları devam eden 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi projesini yerinde inceleyen Saygılı, Türkiye'nin sağlık alanında geldiği noktaya dikkat çekti. Saygılı, "AK Parti olarak sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki yatırımlarla ülkemize çağ atlattık. Şehir hastanelerinden aile sağlığı merkezlerine kadar her alanda vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı, daha kaliteli ve daha modern şartlarda ulaşabilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. AK Parti olarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları şehirlerimize kazandırmaya ve sağlık alanındaki güçlü adımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Güzelbahçe'mize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

#3
Foto - AK Parti’li Saygılı'dan CHP'ye: Ne millet ne hizmet! Tüm dertleri koltuk kavgası!

Saygılı'nın ikinci durağı Urla oldu. Yenikent Mahallesi'nde yapımında sona yaklaşılan Urla Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Saygılı, gençlere yönelik yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "AK Parti hükümetlerimizin gençliğe yaptığı yatırımlar kapsamında Urla'mıza önemli bir eser daha kazandırıyoruz. Gençlerimizin eğitimden sanata, kültürden spora ve teknolojiye kadar birçok alanda kendilerini geliştirebilecekleri bu merkez, Urla'nın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlayacaktır" dedi. Urla'daki ziyaretlerinin ardından Çeşme'ye geçen Saygılı, Çeşme Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Adnan Tan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Saygılı ayrıca, bir süre önce vefat eden Meclis Üyesi Emin Yüce'nin eşi Bengü Yüce'ye taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dilerken, önceki dönem Çeşme Belediye Başkanı Nuri Ertan'ı da evinde ziyaret etti.

#4
Foto - AK Parti’li Saygılı'dan CHP'ye: Ne millet ne hizmet! Tüm dertleri koltuk kavgası!

Çeşme İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde; Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla, Seferihisar ve Karaburun ilçelerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Yarımada Genişletilmiş İlçe Başkanları ve Yönetimleri Toplantısı"nda konuşan Saygılı, teşkilat mensuplarına şu sözlerle seslendi: "Bizler, Türkiye'nin en büyük siyasi hareketinin, Avrupa'nın en büyük siyasi partisinin mensuplarıyız. Bu teşkilatlar, milletimizin sevinciyle sevinen, derdiyle dertlenen, zor gününde yanında duran büyük bir gönül hareketidir. Bugün AK Parti hâlâ milletimizin gönlünde güçlü bir yere sahipse, bunun arkasında yıllardır hiçbir karşılık beklemeden emek veren teşkilat mensuplarımızın alın teri, samimiyeti ve fedakârlığı vardır. Her biriniz bu davanın taşıyıcısı, bu büyük yürüyüşün sessiz kahramanlarısınız. Bunun için sizlere teşekkür ediyor, her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum."

#5
Foto - AK Parti’li Saygılı'dan CHP'ye: Ne millet ne hizmet! Tüm dertleri koltuk kavgası!

İzmir'i yıllardır yöneten siyasi anlayışın kentin gerçek sorunlarından koptuğunu belirten Saygılı, muhalefete yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi: "Siyaset, şehirlerin sorunlarına çözüm üretme işidir. Ancak bugün muhalefet partisine baktığımızda yine millet ve hizmet değil yine görevler, yetkiler ve koltuklar konuşuluyordu. Kimin görevden alındığı, kimin yetkili olduğu tartışılıyordu. İzmir'in sorunları her geçen gün büyürken, İzmir'i yıllardır yöneten siyasi anlayışın gündeminde ne trafik vardır ne körfez vardır ne altyapı vardır ne de vatandaşın beklentileri vardır. Gündemlerinde kendi iç mücadeleleri, kendi koltuk kavgaları ve kendi siyasi hesaplaşmaları vardır. Bir siyasi hareket düşünün ki enerjisini şehrine değil kendi içine harcasın. Bir siyasi hareket düşünün ki geleceği konuşmak yerine meşruiyet tartışsın. Bir siyasi hareket düşünün ki hizmet üretmek yerine yetki kavgası versin. Bir siyasi hareket düşünün ki İzmir'in sorunları ortadayken bütün mesaisini kendi iç iktidar mücadelesine ayırsın. Bir siyasi hareket düşünün ki vatandaş çözüm beklerken koltuk hesaplarından başını kaldıramasın. İzmir'in kaybettiği yılların özeti aslında tam da budur."

#6
Foto - AK Parti’li Saygılı'dan CHP'ye: Ne millet ne hizmet! Tüm dertleri koltuk kavgası!

"Oysa bizim siyaset anlayışımızda kavga değil hizmet, hesaplaşma değil eser, polemik değil millet vardır" diyen Saygılı, "Bizim yönümüz daima vatandaşımıza, daima şehrimize, daima Türkiye'nin geleceğine dönüktür. Oysa İzmir'in gündemi bu değil. İzmir'in gündemi trafiktir. İzmir'in gündemi altyapıdır. İzmir'in gündemi körfezdir. İzmir'in gündemi gençlerin geleceği, esnafın beklentisi, vatandaşın yaşam kalitesidir. Birileri kendi iç hesaplaşmalarıyla meşgulken, biz İzmir'in ve Türkiye'nin geleceğine odaklanıyoruz. Birileri koltuk hesabı yaparken, biz hizmet hesabı ve vizyon yapıyoruz. İşte AK Parti ve diğerleri arasındaki fark budur. AK Parti'nin gündemi millettir. AK Parti'nin gündemi hizmettir. AK Parti'nin gündemi eserdir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında yükselen yatırımların, dev projelerin ve eserlerin arkasında bu anlayış vardır. Çünkü biz laf değil iş üreten, mazeret değil çözüm üreten bir hareketiz" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - AK Parti’li Saygılı'dan CHP'ye: Ne millet ne hizmet! Tüm dertleri koltuk kavgası!

Sözlerini İzmir'in geleceğine yönelik temennilerle tamamlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, vizyon ve birlik mesajı vererek, "İzmir çok daha iyisini hak ediyor. İzmir, potansiyelinin gerisinde kalmamalı, kalamaz. İzmir, tartışmaları değil hizmeti, mazeretleri değil çözümleri, günü kurtaran anlayışları değil güçlü bir vizyonu hak ediyor. Bu şehrin hak ettiği geleceği inşa edecek olan da yine AK Parti kadrolarıdır. Çünkü bizim en büyük gücümüz teşkilatlarımızdır. Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Bizim en büyük gücümüz milletimizle kurduğumuz gönül bağıdır" dedi.

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