AK Parti’li Saygılı'dan CHP'ye: Ne millet ne hizmet! Tüm dertleri koltuk kavgası!
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çeşme'de düzenlenen teşkilat toplantısında kent gündemine ilişkin önemli mesajlar verirken CHP'yi eleştirdi. Saygılı, “Bir siyasi hareket düşünün ki vatandaş çözüm beklerken koltuk hesaplarından başını kaldıramasın, geleceği konuşmak yerine meşruiyet tartışsın, hizmet üretmek yerine koltuk kavgası, iktidar mücadelesi versin. CHP’de yaşananlar İzmir'in kaybettiği yılların da özeti aslında" dedi.