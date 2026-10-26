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Resmen belalarını arıyorlar! Türkiye’ye kafa tutan ülke, İsrail’den savaş gemisi alacak

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Resmen belalarını arıyorlar! Türkiye’ye kafa tutan ülke, İsrail’den savaş gemisi alacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'deki askeri kapasitesini artırmak amacıyla İsrail'den ikinci Saar 62 sınıfı açık deniz karakol gemisini tedarik etmek üzere yürütülen görüşmelerde son aşamaya geldi. Gövde inşası halihazırda tamamlanmış olan ve en geç 2028 yılı ortalarında teslim edilmesi planlanan dev platforma, İsrailli Rafael şirketine ait SPIKE füze sistemlerinin entegre edileceği öğrenildi. Toplam maliyeti 150 milyon euroyu bulan bu Devletten Devlete (G2G) anlaşma hamlesi, bölgedeki stratejik dengeleri ve Mavi Vatan hattındaki güvenlik denklemini yeniden hareketlendirdi.

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Foto - Resmen belalarını arıyorlar! Türkiye’ye kafa tutan ülke, İsrail’den savaş gemisi alacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), deniz kuvvetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla İsrail’den ikinci Saar 62 sınıfı açık deniz karakol gemisini tedarik etmeye hazırlanıyor. Bahse konu gemi, Israel Shipyards tarafından üretilen Saar 62 sınıfı açık deniz karakol gemisi (ADKG) “Tuğamiral Andreas İoannidis”in ikizi olacak. Philenews’in haberine göre tedarik edilmesi planlanan geminin inşası halihazırda tamamlanmış durumda. Keza GKRY ve İsrail’in on yıl önce yapılan ilk planlamaya dayanarak ikinci bir karakol gemisinin tedariki için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü geçtiğimiz süreçte açıklanmıştı.

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Foto - Resmen belalarını arıyorlar! Türkiye’ye kafa tutan ülke, İsrail’den savaş gemisi alacak

Philenews’in haberine göre geminin gövdesi çoktan inşa edildi. Bu durumun, geminin Milli Muhafız Ordusu’na teslim süresini önemli ölçüde hızlandırması bekleniyor. Mevcut verilere göre teslimatın en geç 2028’in ortalarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. On yıl önce yapılan ilk planlamanın, daha dayanıklı, esnek ve yüksek kapasiteli bir devriye filosu oluşturmak amacıyla aynı sınıftan (Saar 62) 4 adet gemi tedarikini öngördüğünü belirtmekte fayda var. Philenews’in edindiği bilgilere göre, hem yeni geminin hem de “İoannidis” karakol gemisinin operasyonel kabiliyetlerinin artırılması bekleniyor. Her iki gemiye de İsrailli Rafael şirketine ait gelişmiş bir silah ve donanım paketi entegre edilecek. Olası sistemlerden biri, SPIKE füzelerinin deniz versiyonu. Bu füzeler, görsel temasın ötesindeki hedefleri elektro-optik/kızılötesi güdüm ve insan kontrolü (man-in-the-loop) yeteneğiyle vurabilen, deniz platformları için uzun menzilli hassas vuruş sistemleri olarak öne çıkıyor.

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Foto - Resmen belalarını arıyorlar! Türkiye’ye kafa tutan ülke, İsrail’den savaş gemisi alacak

Habere göre ikinci geminin satın alınması ve yeni silah sistemlerinin kurulumunun toplam maliyeti 150 milyon euroyu bulacak. Bu bütçenin GKRY Meclis Savunma Komitesi tarafından da onaylanmış olduğu belirtilmekte.

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Foto - Resmen belalarını arıyorlar! Türkiye’ye kafa tutan ülke, İsrail’den savaş gemisi alacak

Söz konusu gemilerin tedarikine ilişkin olarak İsrail’in ekonomi gazetesi Calcalist’te de bir haber yayımlanmıştı. Habere göre, planlanan program çerçevesinde deniz araçlarının tedarikini Israel Shipyards üstlenecek ve bu araçlar Rafael’in silah sistemleriyle donatılacak. Habere göre anlaşma, Devletten Devlete (G2G) iş birliği çerçevesinde yürütülüyor.

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