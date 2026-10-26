Resmen belalarını arıyorlar! Türkiye’ye kafa tutan ülke, İsrail’den savaş gemisi alacak

Philenews’in haberine göre geminin gövdesi çoktan inşa edildi. Bu durumun, geminin Milli Muhafız Ordusu’na teslim süresini önemli ölçüde hızlandırması bekleniyor. Mevcut verilere göre teslimatın en geç 2028’in ortalarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. On yıl önce yapılan ilk planlamanın, daha dayanıklı, esnek ve yüksek kapasiteli bir devriye filosu oluşturmak amacıyla aynı sınıftan (Saar 62) 4 adet gemi tedarikini öngördüğünü belirtmekte fayda var. Philenews’in edindiği bilgilere göre, hem yeni geminin hem de “İoannidis” karakol gemisinin operasyonel kabiliyetlerinin artırılması bekleniyor. Her iki gemiye de İsrailli Rafael şirketine ait gelişmiş bir silah ve donanım paketi entegre edilecek. Olası sistemlerden biri, SPIKE füzelerinin deniz versiyonu. Bu füzeler, görsel temasın ötesindeki hedefleri elektro-optik/kızılötesi güdüm ve insan kontrolü (man-in-the-loop) yeteneğiyle vurabilen, deniz platformları için uzun menzilli hassas vuruş sistemleri olarak öne çıkıyor.