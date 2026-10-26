Resmen belalarını arıyorlar! Türkiye’ye kafa tutan ülke, İsrail’den savaş gemisi alacak
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'deki askeri kapasitesini artırmak amacıyla İsrail'den ikinci Saar 62 sınıfı açık deniz karakol gemisini tedarik etmek üzere yürütülen görüşmelerde son aşamaya geldi. Gövde inşası halihazırda tamamlanmış olan ve en geç 2028 yılı ortalarında teslim edilmesi planlanan dev platforma, İsrailli Rafael şirketine ait SPIKE füze sistemlerinin entegre edileceği öğrenildi. Toplam maliyeti 150 milyon euroyu bulan bu Devletten Devlete (G2G) anlaşma hamlesi, bölgedeki stratejik dengeleri ve Mavi Vatan hattındaki güvenlik denklemini yeniden hareketlendirdi.