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PKK'nın bir uzantısı daha silah bırakıyor! O ülkenin ordusuna entegre olacaklar

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PKK'nın bir uzantısı daha silah bırakıyor! O ülkenin ordusuna entegre olacaklar

Terör örgütü PKK'nın Sincar uzantısı silah bırakma kararına uydu. Örgütün bölgedeki mensupları, resmi dinin İslam olduğu Irak ordusuna entegre edilecek.

#1
Foto - PKK'nın bir uzantısı daha silah bırakıyor! O ülkenin ordusuna entegre olacaklar

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin gözetim ve takibinde, trerör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ" adlı yapının silah bırakarak Irak ordusuyla entegre edileceği bildirildi.

#2
Foto - PKK'nın bir uzantısı daha silah bırakıyor! O ülkenin ordusuna entegre olacaklar

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan Irak resmi haber ajansı INA’da yer alan açıklamasında, söz konusu yapıyla Irak güvenlik güçleri arasındaki askeri bağın yeniden düzenlenmesine yönelik işlemlerin bugün gerçekleştirileceğini ve bu unsurların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini belirtti.

#3
Foto - PKK'nın bir uzantısı daha silah bırakıyor! O ülkenin ordusuna entegre olacaklar

Söz konusu adım kapsamında Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğunun federal hükümetin yetkili makamlarına devredileceğini kaydeden Numan, bu adımın, Irak hükümetinin silahın devletin kontrolünde toplanmasına yönelik programı ve politikası çerçevesinde atıldığını ifade etti.

#4
Foto - PKK'nın bir uzantısı daha silah bırakıyor! O ülkenin ordusuna entegre olacaklar

Numan, uygulamanın Sincar ilçesinde güvenlik sorumluluğu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.

#5
Foto - PKK'nın bir uzantısı daha silah bırakıyor! O ülkenin ordusuna entegre olacaklar

Numan, Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında askeri grupların oluşturulmasını yasakladığına işaret etti.

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