Costas Karamanlis: Türkiye'den izin alırsak her şey biter
Yunanistan’ın eski Başbakanı Costas Karamanlis, Doğu Akdeniz'de Türkiye yaşadıkları sürtüşmelere ilişkin Atina hükümetini gazlayarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan’ın eski Başbakanı Costas Karamanlis, Doğu Akdeniz'de Türkiye yaşadıkları sürtüşmelere ilişkin Atina hükümetini gazlayarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Bedrettin Bölükbaşı'nın aktardığı habere göre Costas Karamanlis yaptığı açıklamada, "Kablo projesi için Türkiye’den izin alınması kabul edilemez. Adı ister bilgilendirme ister duyuru ister başka bir şey. Bu olursa, bundan sonra Ege’de Türkiye’nin izni olmadan hiçbir şey yapamayacağız. Artık adalarımız arasında en küçük altyapı projesini bile gerçekleştiremeyeceğiz.
Burada ne yanlış anlamalar ne de iyi niyetle çözülebilecek münferit küçük anlaşmazlıklar söz konusu. Ege’deki statükonun bütünüyle değiştirilmesini, Yunan adalarının arkasına sığınarak Ege’nin kalbinde haklar elde edilmesini ve Ege’nin 25’inci meridyene kadar kontrol altına alınmasını amaçlayan kapsamlı bir plan söz konusu.
Türkiye, bunun bir Avrupa projesi olduğunu bilmesine rağmen elektrik bağlantısına askeri olarak karşı çıktığında, bölgede en açık ve tartışmasız konularda bile son sözü kendisinin söylemesi gerektiğini ifade ediyor.
Türkiye, Ege’de deniz parkları ilan edince yalnızca Yunanistan’ın karasuları içinde kalan Yunan deniz parklarının ilanına karşı çıkmıyor. Bilinçli olarak uluslararası suları da kapsama alıyor ve böylece bir mesaj veriyor; ayrıca Meis Adası grubunu Yunanistan’ın ana karasından koparmaya çalışıyor" dedi.
Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı hedef alan Karamanlis, "Türkiye-Libya mutabakatının onaylanması, ulusal çıkarlarımız açısından olumsuz. Hukuki sonuçlar doğurmayabilir ancak komşularımızın güç ve nüfuz gösterisi yapması ve oldubittiler yaratmaya çalışması anlamına geliyor" dedi.
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