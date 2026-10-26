Costas Karamanlis: Türkiye'den izin alırsak her şey biter

Bedrettin Bölükbaşı'nın aktardığı habere göre Costas Karamanlis yaptığı açıklamada, "Kablo projesi için Türkiye’den izin alınması kabul edilemez. Adı ister bilgilendirme ister duyuru ister başka bir şey. Bu olursa, bundan sonra Ege’de Türkiye’nin izni olmadan hiçbir şey yapamayacağız. Artık adalarımız arasında en küçük altyapı projesini bile gerçekleştiremeyeceğiz.