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Yaşam
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Konya'da korkutan kaza: 4 kişi yaralandı

2022-09-21 17:47:14
Konya'da korkutan kaza: 4 kişi yaralandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Konya'da korkutan kaza: 4 kişi yaralandı

Ramzi Hachmi idaresindeki 07 AUY 263 plakalı ticari araç Seydişehir-Konya kara yolu Karabulak Kavşağı'nda Emirhan A. yönetimindeki 34 CUT 961 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Konya'da korkutan kaza: 4 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çarparak devrildi. Sürücü Ramzi Hachmi ile araçtaki Emma Hachmi, Mecnmı Najoua, Beun Evelien yaralandı.

#3
Foto - Konya'da korkutan kaza: 4 kişi yaralandı

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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