Konsantrasyonu yükselten 10 besin

Çikolata Çikolatanın kalori değeri yüksektir. Ancak, beyin glikozla çalışır. Çikolaya ayrıca beyni etkili bir şekilde uyaran ve konsantrasyonu artıran teofilin ve teobromin açısından da zengindir. Kakao içeriği ne kadar yüksekse, çikolata konsantrasyonu o kadar fazla artırır. Kakao içeriği en az yüzde 70 olan bitter çikolataları tercih edin.