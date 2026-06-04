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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Milyonlarca dolarlık anlaşma! ASELSAN ve SSB arasında dev işbirliği
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milyonlarca dolarlık anlaşma! ASELSAN ve SSB arasında dev işbirliği

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin temini için toplam 271,4 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

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Foto - Milyonlarca dolarlık anlaşma! ASELSAN ve SSB arasında dev işbirliği

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, yeni iş anlaşmaları duyuruldu.

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Foto - Milyonlarca dolarlık anlaşma! ASELSAN ve SSB arasında dev işbirliği

Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271 milyon 454 bin 294 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır.

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Foto - Milyonlarca dolarlık anlaşma! ASELSAN ve SSB arasında dev işbirliği

Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecektir." bilgisi verildi.

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Foto - Milyonlarca dolarlık anlaşma! ASELSAN ve SSB arasında dev işbirliği

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