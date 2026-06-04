Kimse bunu beklemiyordu...Hakan Safi'nin açıkladığı Luis Suarez'in bonservisini duyurdular! Portekiz'den bomba haber
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin açıkladığı o süper golcü için bonservis de bir hayli dikkat çekici...
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin açıkladığı o süper golcü için bonservis de bir hayli dikkat çekici...
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sporting'in forveti Luis Suarez ile anlaştığını bildirmişti.
Portekiz basını, Kolombiyalı golcüyle ilgili flaş bir haber geçti. Luis Suarez'in bonservisine de değinilen haberde Sporting'in kararından bahsedildi. Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe'de Luis Suarez hareketliliği yaşanıyor. Başkan Adayı Hakan Safi, Kolombiyalı golcüyle bireysel şartlarda anlaşma sağladığını açıkladı. Bunun üzerine Portekiz basınından Luis Suarez'le ilgili flaş bir haber geçildi.
A Bola'nın aktardığı haberde Hakan Safi'nin Luis Suarez'e 3+1 yıllık sözleşme ve oldukça cazip bir maaş teklifi sunduğu ifade edildi. Buna karşın Sporting'in 28 yaşındaki golcüyü kesinlikle satmak istemediğinden bahsedildi.
Söz konusu haberde Luis Suarez'in sözleşmesinde 80 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu hatırlatıldı. Portekiz ekibinin, 40 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye bile almayacağı vurgulandı.
Hakan Safi dün akşam Luis Suarez'le ilgili yaptığı açıklamada, "Bana Süper Lig'in gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık 20'den başlatmamızı istedi" ifadelerini kullanmıştı. Sporting, Luis Suarez'i 2025-26 sezonu başında Almeria'dan 22.95 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
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