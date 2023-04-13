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Kolonlarından ses geliyordu! Harekete geçildi

2023-04-13 22:14:36
Kolonlarından ses geliyordu! Harekete geçildi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kolonlarından ses gelen 46 yıllık bina tahliye edildi.

#1
Foto - Kolonlarından ses geliyordu! Harekete geçildi

Olay, Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi’nde bulunan 46 yıllık 6 katlı binada yaşandı.

#2
Foto - Kolonlarından ses geliyordu! Harekete geçildi

Binanın zemin katında bulunan kolonlardan akşam saatlerinde seslerin geldiğini duyan bina sakinleri Bahçelievler Belediyesine ihbarda bulundu.

#3
Foto - Kolonlarından ses geliyordu! Harekete geçildi

Olay yerine gelen zabıta ekipleri binadaki vatandaşları tahliye etti. Ekipler binanın çevresine şerit çekerek kapısını mühürledi.

#4
Foto - Kolonlarından ses geliyordu! Harekete geçildi

Kalacak yeri olmayan vatandaşları Bahçelievler Belediyesinin otelde ağırlayacağı öğrenilirken binanın durumu hakkında çalışma başlatıldı.

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