Koku şikayetiyle gittiler! Ekipler şoke oldu

Tayakadın Mahallesi'nde eşi M.A. (70) ve kızı S.A. (32) ile yaşayan M.A'nın (60) evinden kötü kokular yayıldığı ihbarı üzerine, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri adrese yönlendirildi. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, çöp poşetlerinde çok sayıda konserve yemek, kumaş ve tencerelerin bulunduğunu ve M.A'nın beslediği sahipsiz kediler için kaynattığı kemik suyu ile etlerin çürüdüğünü belirledi.