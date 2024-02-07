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Yaşam
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Koku şikayetiyle gittiler! Ekipler şoke oldu

2024-02-07 23:50:28
Koku şikayetiyle gittiler! Ekipler şoke oldu

Bu Bursa'da ekipler kötü koku şikayetiyle gittikleri evden 1 kamyon çöp çıkardı.

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Foto - Koku şikayetiyle gittiler! Ekipler şoke oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kötü koku nedeniyle komşuların şikayetçi olduğu 2 katlı evden 1 kamyon çöp çıktı.

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Foto - Koku şikayetiyle gittiler! Ekipler şoke oldu

Tayakadın Mahallesi'nde eşi M.A. (70) ve kızı S.A. (32) ile yaşayan M.A'nın (60) evinden kötü kokular yayıldığı ihbarı üzerine, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri adrese yönlendirildi. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, çöp poşetlerinde çok sayıda konserve yemek, kumaş ve tencerelerin bulunduğunu ve M.A'nın beslediği sahipsiz kediler için kaynattığı kemik suyu ile etlerin çürüdüğünü belirledi.

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Foto - Koku şikayetiyle gittiler! Ekipler şoke oldu

Alınan izinlerin ardından evde temizlik yapan ekipler, 1 kamyon çöp çıkardı. Çöplerin arasından çıkan bozuk paralar ve ziynet eşyaları, ekiplere tepki gösteren M.A'ya teslim edildi. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanarak temizlendi.

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