Klozetin üstüne sakın peçete sermeyin: Uzmanlardan şoke eden açıklama

Doktor Lee, kasık kemiğine bağlı olan ve dışkılama sürecini kontrol eden puborektalis kasının çömelme pozisyonunda daha iyi gevşeyebildiğini belirtti. Bu durum, dışkılamanın daha rahat ve etkin bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlar. Ayrıca, tuvalette otururken pelvik taban kasının kasılmış halde kaldığını da belirtti. Pelvik taban kaslarının gevşemediği durumlarda, dışkılama sırasında daha fazla zorlanma yaşanabilir. Bu nedenle, çömelme pozisyonunun pelvik taban kaslarının doğal olarak gevşemesine ve dışkılama sürecinin daha rahat olmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Çömelme pozisyonunun, sigmoid kolonunu hafifçe yeniden konumlandırdığı ve bükülmeden kurtulduğu için rektum aracılığıyla daha serbest bir dışkılama sağladığını belirtiyor. BAĞIRSAK KANSERİNİN ÖNLEMENİN YOLLARI Doktor Lee, bağırsak kanseri riskini azaltmanın önemli bir yolunun kabız olmayı mümkün olduğunca engellemek olduğunu belirtiyor. Ayrıca, lif açısından zengin bir beslenme düzenine sahip olmanın da önemli olduğunu vurguluyor. Yetişkinlerin günlük olarak yaklaşık 30 gram lif tüketmesi gerektiğini, aynı zamanda yüksek yağlı ve işlenmiş gıdalardan kaçınmanın da önemli olduğunu belirtiyor. Uzman ayrıca, bağırsakları zorlamadan düzenli olarak dışkılama yapmanın, kanser riskini en aza indirmek için önemli olduğunu da ekliyor.