Müthiş kararı duyurdular: Beşiktaş'tan forvete Lukaku hamlesi! Sağlık raporları... Yer yerinden oynar!
Tammy Abraham'ın ayrılık iddialarının artmasının ardından Beşiktaş gözünü forvet transferine çevirdi.
Siyah-beyazlı ekip listesine Napoli'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku'yu almıştı.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan golcü için İtalyan ekibinden sağlık raporları istendi. İşte detaylar...
Abraham'ın Aston Villa'ya transfer ihtimaline karşılık Beşiktaş yönetiminin Napoli'nin golcüsü Lukaku'yu listesine eklediği ileri sürüldü.
Siyah-beyazlı kulübün, sakatlığı nedeniyle 5 aydır forma giyemeyen 32 yaşındaki forvet için Serie A temsilcisinden detaylı rapor talep ettiği öğrenildi. Sağlık raporu sonrası transfer ile ilgili adım atılacak..
