Teknoloji-Bilişim
10
Yeniakit Publisher
Tuhaf iddianın adresi şaşırtmadı: Türkiye o iki savaş uçağını kopyaladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tuhaf iddianın adresi şaşırtmadı: Türkiye o iki savaş uçağını kopyaladı

Yunan basını, Türkiye'nin Milli Muharip Uçak Kaan'ı geliştirme sürecinde iki savaş uçağındaki bilgileri kopyaladığını öne sürerek uçuk bir iddiayı gündeme getirdi.

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı hava gücünde üstünlük sağlama konusunda bazı girişimlerde bulunduğunu yazan Pentapostagma şunları yazdı:

Türkler yakın gelecekte ABD'den ilk beş (5) F-35'i teslim alırlarsa, birkaç yıl önce ABD'de pilotlarını bu uçaklar için eğittikleri göz önüne alındığında, bunları kısa bir süre içinde hava kuvvetlerine operasyonel olarak entegre edebileceklerdir.

Böyle bir gelişme, Ege'deki Yunan hava üstünlüğü için son derece olumsuz olacaktır; zira F-35'ler, sayıları az olsa bile, gizlilik yetenekleri sayesinde çeşitli noktalarda hava savunmamızı bastırabilir ve Türk F-16'ları ve insansız hava araçlarının faaliyet göstermesi için "güvenli koridorlar" açabilirler.

Böyle bir durumda Yunanistan, ABD'den veya başka bir ülkeden, örneğin İsrail'den, eşit sayıda F-35 - beş (5) - edinmek ve aynı zamanda pilotlarının bu uçaklar için eğitimini hızlandırmak üzere bir plan hazırlamalıydı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için, Kızılelma art yakma özelliğine, dahili silah taşıma kapasitesine ve görüş menzilinin ötesinde angajman yeteneğine sahip, yüksek ses altı güçte insansız bir savaş uçağı, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ve daha sonra KAAN hava kuvvetlerine önemli bir takviye sağlayacaktır.

Türklerin üzerinde çalıştığı üçüncü temel unsur, hava araçlarının birlikte çalışabilirliğidir. Bu sayede, savaş uçakları (F-16 ve daha sonra ABD'den temin edilmesi halinde EUROFIGHTER-KAAN ve F-35) ile Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçakları ve diğer dronlar aynı yer ve zamanda grup halinde işbirliği yapabilecektir.

Türk savunma sanayisinin yeteneklerini geliştirdiğini, Pakistan-Çin havacılık iş birliğinin yakın olduğunu ve Ankara-İslamabad ilişkilerinin "kardeşçe" olduğunu bildiğimizden, "komşuların" Pakistan'ın KAAN'da sahip olduğu J-10C (FC-20) ve daha eski J-7 (F-7PG/PGP) savaş uçaklarının yeteneklerini inceleyip kopyalayabilme kabiliyetine sahip olmasını kolayca anlıyoruz.

Bu anlamda Yunanistan, Hindistan ile iş birliğini daha da güçlendirmeli ve Hindistan hava kuvvetleri ile deniz kuvvetlerini Ege Denizi'nde kalıcı bir üsse "getirmelidir".

