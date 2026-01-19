  • İSTANBUL
Dünya
Halk meydanlara döküldü: Rakka'da SDG'den kurtuluş bayramı!
Halk meydanlara döküldü: Rakka'da SDG'den kurtuluş bayramı!

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın ardından halk Rakka'nın terör örgütünden kurtulmasını kutladı.

Kentin simge noktalarından Naim Kavşağı'nda toplanan Rakka sakinleri, YPG/SDG'nin bölgeden çıkarılmasını sevinç gösterileriyle kutlarken yaşananları "tarifi mümkün olmayan bir an" şeklinde nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, anlaşmayı "tüm Suriyeliler için bir kazanım" olarak tanımladığı süreç, sahaya Rakka halkının coşkulu kutlamalarıyla yansıdı. Kutlamalar için toplanan, aralarında çocuk, yaşlı ve kadınların da bulunduğu halk, kurtuluşun uzun süredir beklenen bir an olduğunu vurguladı.

- "Bu zafer tarif edilemez" AA muhabirine konuşan Ümmü Mehidi, yaşadıkları duyguyu "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu zafer tarif edilemez. Allah'a binlerce kez şükürler olsun" sözleriyle dile getirdi. Rakkalı Manal Beşir ise yaşananları, Allah'ın lütfu ve Suriye ordusunun başarısı olarak değerlendirdi. Beşir, bu anı yıllardır beklediklerini belirterek Suriye’nin birlik ve istikrara doğru ilerleyeceğine olan inancını vurguladı.

"Rakka, ayrılıkçı SDG'den kurtarıldı" Bölge sakinlerinden Faysal da Rakka'nın "ayrılıkçı SDG'nin baskısından kurtarılmasını" büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyledi. Faysal, kendi duygularının da çevresindeki herkes gibi "tarif edilemez" olduğunu ifade ederek "İnşallah Suriye tek ve birleşik olur, daha fazla refaha ulaşır." dedi.

Birlik ve gelecek vurgusu Suriyeli Muhammed el-Cabir ise birleşik bir Suriye vurgusu yaptı. Cabir, barışın, ekonomik toparlanmanın ve kalkınmanın önünü açacak yeni bir döneme girildiğini belirterek 2026’nın "sevgi ve barış yılı" olmasını temenni etti.

Rakka sakinlerinden Ebu Salih ise geçmişte ağır bedeller ödediklerini dile getirdi. Devrik Esed rejimi ve terör örgütü YPG/SDG tarafından defalarca gözaltına alındığını anlatan Ebu Salih birçok kez tutuklandığını, bu süreçlerde de ailesinden ayrı kaldığını, geçimini sağladığı işinden uzaklaştırıldığını aktardı.

Maruz kaldıkları baskıların yalnızca kendisiyle sınırlı kalmadığını, çevresindeki birçok kişinin de benzer kaderi yaşadığını belirten Ebu Salih, tüm bu yaşananların halk üzerinde derin yaralar açtığını söyledi.

Yaşadıkları onca zulme rağmen umutlarını kaybetmediklerini vurgulayan Ebu Salih, içinde bulundukları süreci değerlendirirken, "Allah bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Zalimlerden ve onları destekleyenlerden kurtulduk." ifadelerini kullandı.

Rakkalı bir çocuk duygularını "Hamdolsun, SDG’den de Esed’den de kurtulduk" şeklinde dile getirirken, başka bir vatandaş ise sevincini "Zaferimizi ve hayalimizi kutluyoruz. Bu sevinç tarif edilemez." sözleriyle aktardı.

