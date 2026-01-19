Halk meydanlara döküldü: Rakka'da SDG'den kurtuluş bayramı!

Kentin simge noktalarından Naim Kavşağı'nda toplanan Rakka sakinleri, YPG/SDG'nin bölgeden çıkarılmasını sevinç gösterileriyle kutlarken yaşananları "tarifi mümkün olmayan bir an" şeklinde nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, anlaşmayı "tüm Suriyeliler için bir kazanım" olarak tanımladığı süreç, sahaya Rakka halkının coşkulu kutlamalarıyla yansıdı. Kutlamalar için toplanan, aralarında çocuk, yaşlı ve kadınların da bulunduğu halk, kurtuluşun uzun süredir beklenen bir an olduğunu vurguladı.