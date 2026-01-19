Rakam korkunç boyutlara ulaştı: İran'da ölü sayısı güncellendi!
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), başkent Tahran'da ekonomik nedenlerde başlayarak bütün ülkeye yayılan protestolarda ölen sayısının 3 bin 919'a çıktığını duyurdu.
ran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başkent Tahran'da başlayıp ülke geneline yayılan eylemlerin bilançosuna dair açıklama yaptı.
ÖLÜ SAYISI 4 BİNE YAKLAŞTI HRANA'ya göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylarda 3 bin 919 kişi yaşamını yitirdi, gösterilerde 24 bin 669 kişi gözaltına alındı.
TAHRAN RESMİ ÖLÜ SAYISINI AÇIKLAMIYOR İranlı yetkililer, gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmadı.
EYLEMLER 25 ARALIK'TA BAŞLADI İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.
