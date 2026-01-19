  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Rakam korkunç boyutlara ulaştı: İran'da ölü sayısı güncellendi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rakam korkunç boyutlara ulaştı: İran'da ölü sayısı güncellendi!

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), başkent Tahran'da ekonomik nedenlerde başlayarak bütün ülkeye yayılan protestolarda ölen sayısının 3 bin 919'a çıktığını duyurdu.

#1
Foto - Rakam korkunç boyutlara ulaştı: İran'da ölü sayısı güncellendi!

ran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başkent Tahran'da başlayıp ülke geneline yayılan eylemlerin bilançosuna dair açıklama yaptı.

#2
Foto - Rakam korkunç boyutlara ulaştı: İran'da ölü sayısı güncellendi!

ÖLÜ SAYISI 4 BİNE YAKLAŞTI HRANA'ya göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylarda 3 bin 919 kişi yaşamını yitirdi, gösterilerde 24 bin 669 kişi gözaltına alındı.

#3
Foto - Rakam korkunç boyutlara ulaştı: İran'da ölü sayısı güncellendi!

TAHRAN RESMİ ÖLÜ SAYISINI AÇIKLAMIYOR İranlı yetkililer, gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmadı.

#4
Foto - Rakam korkunç boyutlara ulaştı: İran'da ölü sayısı güncellendi!

EYLEMLER 25 ARALIK'TA BAŞLADI İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

