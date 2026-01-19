Isırgan otu çayı nasıl yapılır? Isırgan otunun faydaları & zararları! Bugün yapın

Isırgan otu, çayı yapılarak tüketilebilen bitkilerdendir. Kan dolaşımını artırma özelliğine sahip olan ısırgan otu çayı bağışıklık sistemini de güçlendirir. Kanı temizlemek ve diyabet tedavisine yardımcı olmak gibi birçok faydası bulunur. Isırgan otu çayı stresi; azaltmaya, kan basıncını ve kan şekerini düzenlemeye, kolestrolü dengelemeye, ağrı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olan lezzetli ve çok faydalı bir içecektir.