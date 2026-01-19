  • İSTANBUL
Isırgan otu çayı nasıl yapılır? Isırgan otunun faydaları & zararları! Bugün yapın
Selma Savcı

Isırgan otu çayı nasıl yapılır? Isırgan otunun faydaları & zararları! Bugün yapın

Isırgan otu, özelliklerinden ve içerdiği maddelerden yararlanabileceğimiz doğanın bize sunduğu mucizevi bitkilerden biridir.

#1
Isırgan otu genellikle her türlü toprakta, yol kenarında, tarla ve bahçede kendiliğinden yetişir. Bahar sonu yaz başı gibi çiçek açar ve yaz sonunda toplanır.

#2
Yabani bir ot olarak karşımıza çıkan ısırgan otunun üzerinde bulunan tüyler tene direkt temas ettiğinde kaşıntı ve kızarıklığa neden olur. Bu durum ısırgan oturun haşerelere karşı savunma mekanizmasıdır. Bunun dışında son derece şifalı bir bitkidir. A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin olan ısırgan otu, bolca antioksidan içerdiği için kanser tedavisine yönelik araştırmalarda sıkça kullanılır.

#3
Isırgan otu, çayı yapılarak tüketilebilen bitkilerdendir. Kan dolaşımını artırma özelliğine sahip olan ısırgan otu çayı bağışıklık sistemini de güçlendirir. Kanı temizlemek ve diyabet tedavisine yardımcı olmak gibi birçok faydası bulunur. Isırgan otu çayı stresi; azaltmaya, kan basıncını ve kan şekerini düzenlemeye, kolestrolü dengelemeye, ağrı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olan lezzetli ve çok faydalı bir içecektir.

#4
Aynı zamanda bu çay, cilt ve saç sağlığı için de uzun yıllardır kullanılır. Detoks etkisine de sahip olan bu faydalı içecek, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurken sindirim sisteminin çalışmasını da hızlandırıcı etkilere sahiptir.

#5
Isırgan Otu Çayının Faydaları Isırgan otu çayı idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Böylece bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Ayrıca ısırgan otu çayı, lenf sistemini uyarır ve böbreklerdeki fazla toksinlerin atılmasına da yardımcı olur. Isırgan otu çayının diüretik özelliğe sahip olması böbrek sağlığı için oldukça faydalıdır. Mesaneyi enfeksiyon ve ödemlerden koruyucu bileşenlere sahip olan ısırgan otu çayı, böbreklerde taş veya kum oluşumunu önlemeye yardımcıdır.

#6
Isırgan Otu'nun zararları Isırgan otu, bitkinin yakıcı tüyleri cilt ile temas ettiğinde ilk olarak yanma ve kaşıntıya neden olabilir. Ayrıca alerjik reaksiyon oluşturabildiği gibi ciltte döküntü, terleme, kusma, ishal ya da mide ağrısına sebebiyet verebilir. Öte yandan ısırgan otunun regl döngüsünü değiştirme riski de bulunur.

