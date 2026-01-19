  • İSTANBUL
Türkiye 'en büyük düşmanımız' diyorlardı! Tarihi kararı duyurdular: Düşmanlık defterini kapattık
Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan, Türkiye ile ilgili çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'ye düşmanlık besleyen Ermenistan'dan sıcak mesajlar gelmeye başladı. Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın barış sürecine ilişkin değerlendirmelerine değinerek, barış ve bölgesel iş birliğini teşvik eden çağrılar için teşekkür etti.

Simonyan, “Türkiye Dışişleri Bakanı’na ve bölgedeki, Ermenistan Cumhuriyeti toplumunun büyük çoğunluğunun barışa yönelme, ticaret yapma ve bu ticareti TRIPP çerçevesinde geliştirme çağrılarını destekleyen tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Simonyan, Türkiye ile karşılıklı olarak düşmanlık sayfasını kapattıklarını belirterek 'Bu adım barışı güçlendirecek' dedi.

Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’nın Azerbaycan ile Ermenistan arasında parafe edilen anlaşmanın imzalanmasını ve Türkiye–Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecinin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesini beklediğini açıklamıştı. Fidan ayrıca, Ermenistan’da 2026 yılının haziran ayında yapılması öngörülen seçimlerin önemli bir aşama olacağını belirtmişti.

Yorumlar

Emperyalist somurgeci din istismarcisi islam/insanlik/istiklal dusmani hirsiz-menfaatci zalimlerdir milletleri birburine dusman eden

KITAMETE DEK SURECEK BATILIN HAKK VE HAKKI SAVUNANLARLA MUCADELESI...ZAFER HAKKIN VE INANANLARINDIR

içlerindeki kinleri unutmayanlar asagıda yazılı

bu milletler asla bize düşmanlıktan vazgecmezler <<< sırplar <yunalılar <<ermeniler<yahudiler <<kürtler a<<arapalr
