Türkiye 'en büyük düşmanımız' diyorlardı! Tarihi kararı duyurdular: Düşmanlık defterini kapattık
Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan, Türkiye ile ilgili çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.
Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan, Türkiye ile ilgili çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.
Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'ye düşmanlık besleyen Ermenistan'dan sıcak mesajlar gelmeye başladı. Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın barış sürecine ilişkin değerlendirmelerine değinerek, barış ve bölgesel iş birliğini teşvik eden çağrılar için teşekkür etti.
Simonyan, “Türkiye Dışişleri Bakanı’na ve bölgedeki, Ermenistan Cumhuriyeti toplumunun büyük çoğunluğunun barışa yönelme, ticaret yapma ve bu ticareti TRIPP çerçevesinde geliştirme çağrılarını destekleyen tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Simonyan, Türkiye ile karşılıklı olarak düşmanlık sayfasını kapattıklarını belirterek 'Bu adım barışı güçlendirecek' dedi.
Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’nın Azerbaycan ile Ermenistan arasında parafe edilen anlaşmanın imzalanmasını ve Türkiye–Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecinin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesini beklediğini açıklamıştı. Fidan ayrıca, Ermenistan’da 2026 yılının haziran ayında yapılması öngörülen seçimlerin önemli bir aşama olacağını belirtmişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23