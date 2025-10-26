  • İSTANBUL
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Kış aylarının şifa deposu: Kilosu tam 600 lira!

Giriş Tarihi:
Kış aylarının şifa deposu: Kilosu tam 600 lira!

Antalya'da akseki ilçesinde ev hanımları nar ekşisi üretimine başladı.

#1
Foto - Kış aylarının şifa deposu: Kilosu tam 600 lira!

Akseki'de her yıl kış hazırlıkları kapsamında yapılan nar ekşisi mesaisi başladı. İlçede ekim ayı başlarında olgunlaşan narlar önce bahçelerden toplanıyor. Sopa yardımıyla dövülerek taneleri kabuğundan ayrılan narlar çuvallara konuluyor. Ardından özel yaptırılan küçük şırahanelerde çuvallar tepeleme yöntemiyle ezilerek nar suyu çıkarılıyor. Elde edilen nar suyu süzüldükten sonra bakır tavalarda, odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor. Koyulaşıncaya kadar kaynatılan nar suyu, soğutularak şişelere dolduruluyor ve sofralarda kullanılmak üzere raflarda yerini alıyor. Kadınlar, tüm bu üretim sürecini dayanışma usulüyle birlikte gerçekleştiriyor.

#2
Foto - Kış aylarının şifa deposu: Kilosu tam 600 lira!

Nar ekşisi yapımının zahmetli olduğunu belirten üreticilerden Akseki'nin Alaçeşme Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Rahime Uslu, ilçede yaşayan kadınların binbir emekle hazırladıkları nar ekşilerinin yemeklerin vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Uslu, "Komşularımla birlikte narları ağaçlardan topluyoruz.

#3
Foto - Kış aylarının şifa deposu: Kilosu tam 600 lira!

Narları kırıp tanelerini leğenlerde biriktiriyoruz, sonra çuvallara koyup kendi yaptığımız şırahanelerde eziyoruz. Ertesi gün sabah erken saatlerde odun ateşinde 5-6 saat kaynatıyoruz. Kıvamına gelmeden ocaktan indirmeyiz. Hiçbir katkı maddesi koymuyoruz, tamamen doğal yapıyoruz. Çok zahmetli ama bir o kadar da lezzetli oluyor" dedi.

#4
Foto - Kış aylarının şifa deposu: Kilosu tam 600 lira!

Uslu, kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalan nar ekşisini satışa sunduklarını belirterek, kilogramını 600 liradan sattıklarını ifade etti. Türkiye'de nar üretiminde önde gelen illerden biri olan Antalya'da, nar ekşisi sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen Akseki nar ekşisi, hem doğallığı hem de lezzetiyle büyük ilgi görüyor.

