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Sağlık
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Kış aylarında sizi koruyacak 5 yiyecek

2022-11-24 19:44:27
Kış aylarında sizi koruyacak 5 yiyecek

Kış aylarında hastalıklardan korunmak için beslenme büyük önem taşır. İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirecek 5 yiyecek.

#1
Foto - Kış aylarında sizi koruyacak 5 yiyecek

Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte beslenme şekillerinde değişiklikler olur, genellikle yağlı ve şekerli besin tüketimi artar. Soğuk havalarda kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilir ve fiziksel aktivite yoğunluğu azalır. Kış mevsiminde fiziksel aktivitenin az olması nedeniyle vücutta istenmeyen değişiklikler meydana gelir. Genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlayan kilo kontrolü, kış aylarında yerini ihmalkarlığa bırakır.

#2
Foto - Kış aylarında sizi koruyacak 5 yiyecek

Birçok insan kalın giysiler içerisinde kilolarını gizleyebileceklerini düşünerek sağlıklı beslenmekten uzaklaşır. Ancak kış aylarında sağlıklı beslenmek, sağlımızın korunması açısından oldukça önemlidir. İşte kış aylarında sizi hastalıklardan koruyacak ve ruhsal sağlığınızı iyileştirecek 5 yiyecek…

#3
Foto - Kış aylarında sizi koruyacak 5 yiyecek

1- Kök sebzeler Soğuk havalarda pancar, havuç ve şalgam gibi kök sebzeler tüketmekte fayda var. Kök sebzeler hastalıkları önlemeye yardımcı olacaktır.

#4
Foto - Kış aylarında sizi koruyacak 5 yiyecek

2- D vitamini içeren besinler D vitamini eksik yiyeceklerle beslenen kişilerin daha fazla kaygı ve depresyon yaşadığı belirtiliyor. Bu sebeple somon, yumurta sarısı, güçlendirilmiş tahıllar, süt ve kırmızı et tüketebilirsiniz.

#5
Foto - Kış aylarında sizi koruyacak 5 yiyecek

3- Yulaf ezmesi Yulaf ezmesi, kış aylarında gerekli olan besinleri içerir. Çinko ve lif bakımından zengindir. Bu da bağışıklığınızı ve kalp sağlığınızı iyileştirir.

#6
Foto - Kış aylarında sizi koruyacak 5 yiyecek

4- Çorba Kış aylarında tavuk suyu, sebze suyu ya da çok fazla sebze içeren çorba tariflerini deneyin. Çorba kışın mükemmel yemek çeşididir.

#7
Foto - Kış aylarında sizi koruyacak 5 yiyecek

5- Brokoli ve karnabahar Bu sebzeler kış hastalıklarına karşı en iyi savunmanız olabilir. Brokoli ve karnabahar C vitamini bakımından yüksektir. Dondurulmuş brokoli ve karnabahar da aynı derecede besleyicidir.

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