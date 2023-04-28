Kırlangıçların yaptığı yuvalar depremde hasar görmedi

Suyun hemen üstünde kayalıkların bulunduğunu anlatan Sarıaltun, "Bu kayaların ismi gözün kayaları. Burada binlerce kırlangıç var. Hem sularını alıyorlar hem de yıllardır burada yuva yapıp yaşıyorlar. Kırlangıçlar suya iner, suyu ve çamuru alır kayalara yuva yaparlar. Asırlardır buradalar, burada yaşarlar. Burası piknik alanı. Yazın pikniğe gelirler. Çevre illerden bile gelen olur. Biz de yolumuz düştükçe bakarız, neşeleniriz." diye konuştu.