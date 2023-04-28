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Yaşam
14
Kırlangıçların yaptığı yuvalar depremde hasar görmedi

2023-04-28 17:11:39
Kırlangıçların yaptığı yuvalar depremde hasar görmedi

Kuşların, Kahramanmaraş Çağlayancerit'te kayalara yaptıkları yuvalar depremde zarar görmedi.

#1
Foto - Kırlangıçların yaptığı yuvalar depremde hasar görmedi

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yüzlerce kırlangıcın kayalıklara yaptıkları yuvalar depremden etkilenmedi.

#2
Foto - Kırlangıçların yaptığı yuvalar depremde hasar görmedi

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çok sayıda ilçe zarar gördü. Binalar yıkılırken, fay kırıklarının geçtiği tarım arazilerinde derin yarıklar oluştu.

#3
Foto - Kırlangıçların yaptığı yuvalar depremde hasar görmedi

Çağlayancerit ilçesinin Küçükcerit Mahallesi'nde, bölge halkı tarafından "Gözün kayası" denilen yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki kayalara yuva yapan kırlangıçlar, yıllardır bölgede yaşıyor.

#4
Foto - Kırlangıçların yaptığı yuvalar depremde hasar görmedi

Kırlangıçların ağızlarında getirdikleri çamurla kayaların yüzeyine mühendis edasıyla yaptıkları yuvalar, depremden etkilenmedi.

#5
Foto - Kırlangıçların yaptığı yuvalar depremde hasar görmedi

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sarıaltun, AA muhabirine bölgede suyun bol olduğunu söyledi.

#6
Foto - Kırlangıçların yaptığı yuvalar depremde hasar görmedi

Kayaların altından içme ve sulama suyu olarak kullanılan bir kaynağın çıktığını ifade eden Sarıaltun, Burası Aksuyun gözü. Bu suyu hem içme, hem de kullanma suyu olarak kullanıyoruz. Bölgedeki tarlaları da bu kaynaktan suluyoruz." dedi.

#7
Foto - Kırlangıçların yaptığı yuvalar depremde hasar görmedi

Suyun hemen üstünde kayalıkların bulunduğunu anlatan Sarıaltun, "Bu kayaların ismi gözün kayaları. Burada binlerce kırlangıç var. Hem sularını alıyorlar hem de yıllardır burada yuva yapıp yaşıyorlar. Kırlangıçlar suya iner, suyu ve çamuru alır kayalara yuva yaparlar. Asırlardır buradalar, burada yaşarlar. Burası piknik alanı. Yazın pikniğe gelirler. Çevre illerden bile gelen olur. Biz de yolumuz düştükçe bakarız, neşeleniriz." diye konuştu.

#8
Foto - Kırlangıçların yaptığı yuvalar depremde hasar görmedi

Depremde kırlangıçların yuvalarının zarar görmemesine sevindiklerini dile getiren Sarıaltun, "İlmek ilmek çamuru işleyerek kendilerine yuva yapıyorlar. Bir mühendis gibi ilmek ilmek yuvalarını örüyorlar. Depremde yuvaları zarar görmedi." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Kırlangıçların yaptığı yuvalar depremde hasar görmedi

#10
Foto - Kırlangıçların yaptığı yuvalar depremde hasar görmedi

#11
Foto - Kırlangıçların yaptığı yuvalar depremde hasar görmedi

#12
Foto - Kırlangıçların yaptığı yuvalar depremde hasar görmedi

#13
Foto - Kırlangıçların yaptığı yuvalar depremde hasar görmedi

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