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Kırklareli'nde gün batımı

2023-12-28 19:01:47
Kırklareli'nde gün batımı

Kırklareli'nde güneşin batışı sırasında gökyüzünde oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu.

#1
Foto - Kırklareli'nde gün batımı

#2
Foto - Kırklareli'nde gün batımı

#3
Foto - Kırklareli'nde gün batımı

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