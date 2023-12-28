2023-12-28 19:01:47 Kırklareli'nde gün batımı
Kırklareli'nde güneşin batışı sırasında gökyüzünde oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu.
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Kırklareli'nde güneşin batışı sırasında gökyüzünde oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu.
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