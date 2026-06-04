Mağdur CHP’liler Özgür Özel’den hesap sordu: Önce kendi kapının önünü temizle!

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in TBMM'de yaptığı grup toplantısında sarf ettiği sözler, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mağdur ettiği İzmir'deki kooperatif mağduru CHP üyelerinin tepkisini çekti. İzmir Uzundere'de kooperatif üyesi mağdur Onur Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özgür Özel'e tepki gösterdi. Özel'in, partisine mensup yolsuzluk yapan belediye başkanlarına, il başkanlarına sahip çıktığını belirten Küçük, Özel'in grup toplantısında sarf ettiği sinkaflı sözlere de tepki gösterdi.
YOLSUZLUKLAR, TACİZ... Özel'in CHP'li belediyelere yapılan operasyonların siyasi olduğu yönündeki söylemlerinin de gerçeği yansıtmadığını ifade eden Küçük; "Manisa milletvekili Özgür Özel. Kaçak grup toplantısında böyle y... (yavşak) filan diyordun ama kime diyordun sen bu lafları anlatır mısın? Ben İzmir kooperatif mağduruyum. Aylarca senin kurmayların mı kankaların mı diyeyim artık whatsaptan da darladım, telefonla da konuştum.
Sana bile whatsaptan yazdım. Kooperatifçi, yolsuz il başkanlarına sahip çıkma, sahip çıktın. Bu videoyu şu anda genel merkez önünde de çekerdim ama Kemal Beye ayıp olur. Niye biliyor musun? Kemal Bey bu partide yolsuzluğa sahip çıkanları kulağından tuttu mu kapıya koyar. Çünkü burası Atatürk'ün partisi. Kimsenin babasının çiftliği değil. Tuttun bugün de dedin ki grup toplantısında, o da kaçakmış bu arada. Yav yavşak filan, sen milletvekilisin diye, bu dokunulmazlık zırhı altında sen vatandaşa nasıl böyle küfür edebiliyorsun. Yani bu gücü nereden buluyorsun? Ben partiliyim.
Benim bugün aktif belediye başkanı akrabama kadar var. İzmir kooperatif mağduruyum. Bütün siyasi bürokratların, senin kankaların diyelim de hepsi beni iyi tanıyor. Dedim ki; Bu yolsuzluğa sahip çıkmadın, hani mavi bavul hesabı vardı ya, bir video çekmiştim genel merkezin orda belki oradan hatırlarsın beni. Yani bu yolsuzluklar bu kadar patlamış, pik yapmış, Uşak konusu ayrı bir konu. Belinde havlu, elinde mızrak yunan tanrısı gibi 4 tane sevgili yapmış, adamı ihraç edemedin.
Görele'de belediye başkanı evladı yaşındaki kızı taciz etti konusu var. Binlerce belediyelerde yolsuzluklar var. Hala diyorsun ki bu olay AK Parti .. Ne siyasisi abicim geç geç. Önce kendi kapınızdaki sorunları temizleyin." ifadelerini kullandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Küçük'ün paylaşımını kendi sosyal medya hesaplarında paylaşarak yaşananlara tepki gösterdi.
CHP ÜYESİ OLARAK BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADIK SABAH'ın ulaştığı Onur Küçük (35), İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ile Uzundere'deki New Town Yapı Kooperatifinden 2 daire satın aldığını ancak gelinen süreçte binlerce vatandaşla birlikte büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi. İzmir'de 6 kooperatifte 4 bini kooperatif üyesi, 1500'ü de arsa sahibi olmak üzere toplamda 5 bin 500 ailenin mağdur edildiğini belirten Küçük şunları söyledi: "CHP üyesi bir kişi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Burada 5 bin 500 mağdur aile var. Bugüne kadar Özgür Özel bir tane kooperatif üyesini dahi dikkate almadı.
İzmir'de bu işi araştırması, kooperatif mağdurları ile konuşup rapor hazırlaması için Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil'i görevlendirdi. O da mağdurlarla konuşmak yerine gitti kooperatif yolsuzluğuna adı karışan il başkanlarına sahip çıktı. Her seferinde konuyu değerlendiriyoruz diyerek geçiştirdi. Kentte kaldığı süre zarfından ne bir kooperatif başkanı, ne bir mağdur kooperatif üyesi hiç kimse ile görüşmedi, muhatap olmadı." diye konuştu.
AH VAH DEYİP GEÇİŞTİRDİLER Yapımı yarım kalan kooperatiflerin başkanlarının yaşadıkları mağduriyeti anlatmak amacıyla Ankara'da CHP Genel Merkezinde Ensar Aytekin ile bir araya geldiğini ifade eden Küçük, "Ensar Aytekin kooperatif başkanlarına ah vah öyle mi oldu, ne yapabiliriz demekten başka bir şey yapmadı, görmezden geldi.
Ne yazık ki kooperatif başkanları CHP'li idarecilerin olayı geçiştirmeye çalışan bu tavırları ile karşı karşıya bırakıldı. Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık köklü bir çınar. Bu partinin bir ismi, bir değeri var. Burası kimsenin babasının çiftliği değil. Bir buçuk yıldır, yüksek disiplin kurulunun başına oturttukları Turan Taşkın hiçbir şekilde parti tüzüğüne uymadı.
Kafalarına göre hareket edip İzmir'deki kooperatif yolsuzluğunu görmezden geldiler. Sadece ve sadece çıkıp 'Operasyonlar siyasi' demekten öteye gitmediler. Sonuç olarak İzmir Büyükşehir Belediyesine ve onun kurumsal kimliğine güvenen çok sayıda insan mağdur oldu." Diye konuştu.
45 YILA KADAR HAPİS CESAZI İSTENİYOR İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzbeton şirketinin İzmir İş İnsanları Yapı Kooperatifi eli ile inşaatına başladığı kentin 3 ayrı noktasındaki 6 kooperatif 5 bin 500 aileyi mağdur etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında içlerinde İZBB eski Başkanı Tunç Soyer, İzbeton Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Kooperatifin kurucu ortakları arasında yer alan dönemin CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da olduğu 9 kişi tutuklandı.
Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu, Fırat Erkol'un da bulunduğu 65 kişi hakkında İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "ihale ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, İzbeton'un işlemleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin 41 milyon 935 bin lira zarara uğratıldığı belirtiliyor. Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol tutuksuz olarak yargılanıyor.
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