Mağdur CHP’liler Özgür Özel’den hesap sordu: Önce kendi kapının önünü temizle!

Sana bile whatsaptan yazdım. Kooperatifçi, yolsuz il başkanlarına sahip çıkma, sahip çıktın. Bu videoyu şu anda genel merkez önünde de çekerdim ama Kemal Beye ayıp olur. Niye biliyor musun? Kemal Bey bu partide yolsuzluğa sahip çıkanları kulağından tuttu mu kapıya koyar. Çünkü burası Atatürk'ün partisi. Kimsenin babasının çiftliği değil. Tuttun bugün de dedin ki grup toplantısında, o da kaçakmış bu arada. Yav yavşak filan, sen milletvekilisin diye, bu dokunulmazlık zırhı altında sen vatandaşa nasıl böyle küfür edebiliyorsun. Yani bu gücü nereden buluyorsun? Ben partiliyim.