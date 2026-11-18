Piyasada yalnızca geçmişteki yüzde 25 sınırı sebebiyle kirası 10-12 bin TL bandında kalmış çok eski sözleşmelerde rayiç farkının devam ettiği belirtildi. Öte yandan bu kırılma raporlara da yansıdı. Merkez Bankasının kasım ayına ilişkin açıkladığı Yeni Kiracı Kira Endeksi ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve sahibindencom iş birliğiyle hazırlanan Kiralık Konut Piyasası Görünümü Raporu'nun, boş konutlarda fiyat düşüşünün sürdüğünü ortaya koyduğu kaydedildi. Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kiraları aylık bazda İstanbul’da yüzde 0,5, İzmir’de ise yüzde 1,3 gerilerken, yıllık bazda enflasyondan arındırılmış reel düşüş yüzde 4,1’e ulaştı. BETAM verileri de kiralık konut talep endeksinin gerilediğine ve boş bir dairenin ortalama kiralanma süresinin Türkiye genelinde 28 güne, İzmir’de ise 37,5 güne kadar uzadığına işaret ediyor.