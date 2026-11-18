ESKİ KİRACISI OLAN EV SAHİBİ KAZANÇLI ÇIKTI Piyasada oluşan bu durum en net şekilde son 2 yılda yapılan kira artışlarında görüldü. Kiracısı bulunan bir ev sahibi, sözleşme yenileme dönemlerinde TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden düzenli olarak yasal zammı uyguladığında dikkat çeken bir rakam ortaya çıktı. Örneğin; evini 2 yıl önce 30 bin TL'ye kiraya veren bir ev sahibi, ilk yıl yüzde 35, ikinci yıl da zamlı kira üzerinden yüzde 30-32 bandında yasal artış yaptığında kira 52 bin TL'ye çıktı. Ancak buna karşılık, aynı site veya aynı mahalledeki benzer özellikte boş bir evi 52 bin TL'ye yeni kiracıya vermenin pek de mümkün olmadığı vurgulandı. Şu an piyasa aynı standartlardaki boş evlerin 40-45 bin TL'ye kiracı bulabildiği belirtildi.