Ülkede ordu alarm vermeye başladı: Sözleşmeli askerlik yapanların borcu silinecek
Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenirken orduda asker sıkıntısı yaşayan Moskova çeşitli teşvik hamlelerine başvurmaya başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenirken orduda asker sıkıntısı yaşayan Moskova çeşitli teşvik hamlelerine başvurmaya başladı.
Rusya'da hükümet, Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayan vatandaşların borçlarının silinmesini öngören bir yasa tasarısını Devlet Duması'na sundu. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, yeni sözleşmeli askerler 10 milyon rubleye kadar olan borçlarından kurtulabilecek ve iflas işlemlerini erken sonlandırabilecek.
Uygulama, 1 Kasım 2026'dan önce başlatılmış adli ve mahkeme dışı iflas süreçlerini kapsayacak. Bu haktan seferber edilenler, zorunlu askerlik hizmetindekiler ve Savunma Bakanlığı ile en az bir yıllık sözleşme imzalayan diğer vatandaşlar yararlanabilecek.
Ayrıca iflas sürecindeki yeni sözleşmeli askerlerin 10 milyon rubleye kadar olan mal varlıkları korunacak. Bu tutarı aşan varlıklar ise açık artırmayla satılabilecek.
Ancak nafaka, ödenmemiş maaşlar, yaşam ve sağlık kayıplarına ilişkin tazminatlar, manevi tazminat ve suç nedeniyle oluşan zararlar kapsam dışında tutulacak.
Hükümet, girişimi sözleşme imzalayan vatandaşlara yönelik özel bir sosyal destek önlemi olarak nitelendiriyor. Rusya daha önce de sözleşmeli askerlerin ve ailelerinin 10 milyon rubleye kadar olan gecikmiş kredi borçlarını ödememesine olanak tanıyan düzenlemeyi kabul etmişti.
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