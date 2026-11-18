Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ölçekte ülkelerin ekonomik büyüklüklerini ortaya koyan dünyanın en büyük 20 ekonomisi listesini güncelledi. Zirvede 32,64 trilyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 21,55 trilyon dolarla Çin'in yer aldığı devler liginde Türkiye, 1,82 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle dünyanın en büyük 16. ekonomisi olarak kayıtlara geçti. İsviçre, Suudi Arabistan, Hollanda ve Endonezya gibi güçlü ekonomileri geride bırakan Türkiye'nin sıralamadaki konumu ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.