4 KAT CEZA VE AVUKATLIK TAKİBİ İÇİN YENİ ADIM HGS ihlallerinde vatandaşların yüksek cezalar ve avukatlık masraflarıyla karşı karşıya kalmasını önlemek istediklerini vurgulayan Uraloğlu, otoyol işletmecileriyle yeni bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı. Uraloğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımız daha duyarlı olsunlar. Biz de bu noktada daha ne yapılabilir, bunu özellikle sorguluyoruz. Amacımız vatandaşa asla ceza vermek, cezalandırmak değil. İşletmecileri, ihlaller avukata yani 4 kat cezaya gitmeden ne yapabiliriz konuşmak üzerine yarın tekrar bir topluyoruz. KGM koordinesinde yarın masaya oturulup değerlendirilecek ve toplantı yapılacak."