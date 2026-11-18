ESKİYEN HGS ETİKETLERİ VE PLAKALAR SORUN OLUŞTURABİLİYOR Otoyol geçişlerinin HGS etiketleri ve araç plakaları üzerinden kontrol edildiğini belirten Uraloğlu, zaman zaman teknik nedenlerle yanlış tespitler yapılabildiğini söyledi. Eskiyen HGS etiketleri, kirlenen veya deforme olan plakalar nedeniyle sistemde hatalı kayıtlar oluşabildiğini aktaran Uraloğlu, yapay zekâ destekli plaka tanıma sisteminin kullanıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, yanlış tespitlerde vatandaşların başvurusu üzerine geriye dönük işlemlerin iptal edilebildiğini kaydetti. HGS BİLDİRİMLERİ İÇİN TELEFON NUMARASI UYARISI İhlalli geçişlerin ardından vatandaşlara kayıtlı telefon numaraları üzerinden SMS gönderildiğini hatırlatan Uraloğlu, sürücülerden iletişim bilgilerini güncel tutmalarını istedi. HGS hesabında yeterli bakiye bulunmaması veya aracın sisteme kayıtlı olmaması durumunda da ilk 15 gün içerisinde ödeme yapılmasının önemine dikkat çekti. PLAKAYLA HGS SORGULAMASI NEDEN DEĞİŞTİ? HGS geçiş sorgulamalarında yapılan değişikliklere de değinen Uraloğlu, daha önce herhangi bir aracın plaka bilgileriyle geçişlerinin sorgulanabildiğini hatırlattı. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) incelemesi ve kararı sonrasında bu uygulamanın değiştirildiğini belirten Uraloğlu, artık sorgulamaların yalnızca ilgili kişi tarafından e-Devlet üzerinden yapılabildiğini açıkladı. Vatandaşların HGS geçişlerini ve olası ihlal bildirimlerini düzenli kontrol etmelerini isteyen Uraloğlu, mevcut uygulama dışında mağduriyet yaşayanların Bakanlığa başvurabileceğini bildirdi.