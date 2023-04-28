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Yaşam
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Kimlik soran bekçilere saldırı! 4 yaralı

2023-04-28 18:03:32
Kimlik soran bekçilere saldırı! 4 yaralı

Samsun'da geceleyin sokakta kendilerine kimlik soran bekçilere saldıran 4 kişi, 4 gece bekçisini yaraladı.

#1
Foto - Kimlik soran bekçilere saldırı! 4 yaralı

Olay, İlkadım ilçesi Çitlik Caddesi'nde dün gece meydana geldi.

#2
Foto - Kimlik soran bekçilere saldırı! 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler devriye görevini ifa ederken sokakta yürüyen gençlere şüphe üzerine kimlik sordu.

#3
Foto - Kimlik soran bekçilere saldırı! 4 yaralı

Gençlerin bekçilere kimlik göstermeyerek direnmeleri üzerine arbede çıktı.

#4
Foto - Kimlik soran bekçilere saldırı! 4 yaralı

Bekçilere mukavemette bulundukları ileri sürülen şüpheli şahıslar 1 bekçinin ayağının 2 yerinden kırılmasına sebep oldu, 3 bekçiyi de hafif şekilde yaraladı.

#5
Foto - Kimlik soran bekçilere saldırı! 4 yaralı

Olayda bekçiler, N.K.(21), D.K.(19), A.B.K.(24) ve O.K.'yi (26) yere yatırarak kelepçeledi.

#6
Foto - Kimlik soran bekçilere saldırı! 4 yaralı

Gazi Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen 4 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. "Görevli memura direnme, mukavemette bulunma ve yaralama" suçlarından nöbetçi mahkemeye ifade veren N.K., D.K., A.B.K. ve O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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