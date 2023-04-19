Kılıçdaroğlu'ndan ülkenin birlik ve beraberliğini dinamitleyen mesaj! Bölücü yalan

BİDEN: TÜRKİYE'DE MUHALEFETE AÇIK DESTEK VERMELİYİZ ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimleri öncesi "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamentoya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu. Bir yol haritamız olduğunu açıkca göstermeliyiz. Düşüncelerimizle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Benim yaptığım gibi onlarla (muhalefet) doğrudan temasa geçmeliyiz. Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için güçlendirmeliyiz. Yapacağım en son şey Kürtler konusunda ona (Erdoğan) boyun eğmek. Şu an onlara davrandığımız şekilde devam edemeyeceğimizi anlamak zorunda" demişti. Biden, aynı konuşmasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı da dile getirmişti. KILIÇDAROĞLU'NA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda özetle şu konuları dile getirdiler: KÜRTÇE YASAKTI: "Sevgili Kürt gençleri Kılıçdaroğlu'na inanmayın. Erdoğan öncesinde bu ülkede Kürtçe kasetler yasaktı. Kürt'üm demek CHP zihniyeti döneminde örgüt üyeliği sayılıyordu. Bugün Erdoğan döneminde Kürtler özgürce konuşuyor. Kürtçe televizyonlar var. 56 Kürtçe öğretmeni atandı. Doğu ve Güneydoğu yatırım merkezi haline geldi." HDP/PKK SORUNU: "Evet bu ülkede yıllarca süregelen Kürt-Türk sorunu vardı ama artık yok. Bu ülkede şu an HDP-PKK sorunu vardır." ERDOĞAN SAYESİNDE: "Utanmadan sıkılmadan devlet dairesinde devleti temsilen Kürtçe konuşuyorum, Erdoğan sayesinde. Kürt olduğunu saklayan, utanan, bulunduğu partide yer etmek için 'Tunceli'de konuştuğum dil Kürtçe değil' diyen bir asimilasyon ürünü bize ne vaad edebilir ki." PKK İLE KÜRTLERİ EŞİTLEDİ: "Kılıçdaroğlu sadece Marksist Kürtlerin değil, Müslüman Kürtlerin de oyunu almak için çirkin bir denklem kuruyor. PKK ile Kürtleri eşitliyor. PKK aleyhtarlığını Kürt düşmanlığı gibi sunuyor. Bunu HDP dışında kimse yapmadı." YALAN OLDUĞUNU BİLİYOR: "Kılıçdaroğlu, kimsenin Kürtlere 'terörist' demediğini biliyor. Terörist denilenlerin 'sırtını PKK'ya dayayanlar' olduğunu da biliyor. Ama HDP ile işbirliğini örtebilmek için tartışmayı etnik köken temelli bir ötekileştirme gibi sunmayı tercih ediyor." OY DEVŞİRMEK İÇİN YAPIYOR: "Cumhurbaşkanlığına talip olan bir siyasetçinin, oy devşirmek uğruna terör örgütü PKK'ya karşı çıkanları 'Kürt düşmanı' olarak göstermesi utanç verici." "Kara propagan danızla Kürtleri terörün içine çekmeye çalışan sizlersiniz." FP: KÜRT OYLARINA OYNUYOR, ÇÖZÜM İÇİN POLİTİKASI YOK ForeIgn Policy (FP) dikkat çeken bir Kılıçdaroğlu analizine imza attı. Kılıçdaroğlu'nun kendisini desteklemek için bir araya gelen farklı güçlerin çatışan çıkarlarını ve taleplerini uzlaştırma girişimlerinde giderek zorlandığını yazan FP, şu değerlendirmeleri yaptı: "İyi Parti HDP ile konuşmayı dahi reddederken, HDP Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde yeni bir cumhuriyet inşası için onlarla görüşmeye başlamasını bekliyor. Kürt oylarını kazanmak, Kılıçdaroğlu'nu Türk milliyetçilerinin eleştirilerine maruz bıraktı. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun şansını tehlikeye atabilir. Kılıçdaroğlu, CHP'yi Kürtlerle işbirliğine açık hale getirerek olumlu bir değişime öncülük etti ancak, yaratıcı bir politika çözümüne sahip değil." HDP: DESTEĞİMİZİ AÇIK İLAN EDECEĞİZ HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şanlıurfa'da partisinin seçim bürosu açılışında konuştu: "Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adresimizin ne olduğunu biliyorsunuz. Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi sizler daha iyi biliyorsunuz." BAHÇELİ: KÜRT'TEN TERÖRİST OLMAZ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 2021'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Kürt kökenli vatandaşların terör örgütleriyle hiçbir bağ ve bağlantısı olmadığına dikkat çekti: 'Kürt'ten terörist olmaz, teröriste Kürt denemez. Diyen varsa bu milletin evladı olamaz. Zira terörün inancı, yöresi, etnik kökeni, mezhebi, ahlaki bahanesi olmaz, olmayacaktır. Terörist PKK'dır, KCK'dır, PYD'dir, YPG'dir, FETÖ'dür, DEAŞ'tır, DHKP-C'dir. Kürt kökenli kardeşlerimin terör örgütleriyle hiçbir bağ ve bağlantısı yoktur, var diyen biliniz ki vatan hainidir. Terör bir insanlık suçudur." DEMİRTAŞ'LA YEMEĞE SKANDAL SAVUNMA İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortağı HDP'nin terör soruşturmalarından tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a verdiği kahvaltı sözüne ilişkin konuştu. Bu sözü verirken birkaç saniyelik tereddüte kapıldığını söyleyen Akşener, "Şehit analarından helallik al gel öyle... diyebilirdim ama bunu diyemedim. Çünkü Kürtler üzerine alınırdı" dedi. Akşener, terör örgütü PKK'nın elebaşlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin ise "Akşener'in olduğu yerde PKK olamaz. 'PKK terör örgütü değildir' diyen de olamaz" diyerek geçiştirdi.