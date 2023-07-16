Kerem Dede yayladan vazgeçmiyor

Gençler bu işi benimsemiyor ve yapmıyor. Eskiden kalan bir Kerem dayımız var bu yaylada. Bizler de bazen onu ziyaret etmek için yaylaya çıkıyoruz. Umudumuz, gençlerin bu kültürü bırakmaması ve bu kültürü devam ettirmeleridir” diye konuştu.