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Yaşam
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Kerem Dede yayladan vazgeçmiyor

2023-07-16 22:11:15
Kerem Dede yayladan vazgeçmiyor

Muş’un 4 bin nüfuslu Kızılağaç beldesinde bu yıl sadece 85 yaşındaki Kerem Yılmaz’ın ailesi yaylaya çıktı.

#1
Foto - Kerem Dede yayladan vazgeçmiyor

Yaklaşık 4 bin nüfuslu Kızılağaç beldesinde insanların kentlere göç etmesinden dolayı sayıları her geçen gün azalan yaylacılarla birlikte bir kültür de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

#2
Foto - Kerem Dede yayladan vazgeçmiyor

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin sayısının azalması ile boş kalan yaylaya bu yıl sadece 85 yaşındaki Kerem Yılmaz ve eşi çıktı.

#3
Foto - Kerem Dede yayladan vazgeçmiyor

Eskiden kalabalık ailelerle ve çocuk sesleriyle şenlenen yaylada sessizliğin hakim olduğunu söyleyen Kerem Yılmaz, ölene kadar yaylaya çıkacağını belirtti.

#4
Foto - Kerem Dede yayladan vazgeçmiyor

Yılmaz, “85 yaşındayım. Ailemiz kalabalık olduğu için yaylamız da kalabalıktı. Amcalarım ile birlikte geliyorduk bu yaylalara. Yeşilliği güzeldi. Şimdi kimse kalmadı, buralarda ben tek kaldım. Bugün yarın ölürsem kimse yaylaya gelmez” dedi.

#5
Foto - Kerem Dede yayladan vazgeçmiyor

Tek çadırın kurulduğu yaylayı ziyaret eden Kızılağaç beldesi sakinlerinden Ferit Yentürk ise yaylacılık mesleğinin bir kültür olduğunu dile getirerek, “Eskiden 30-35 aile bu yaylaya çıkardı, hayvancılıkla uğraşırdı. Şimdi ise insanlar genelde batıya çalışmaya gidiyorlar.

#6
Foto - Kerem Dede yayladan vazgeçmiyor

Gençler bu işi benimsemiyor ve yapmıyor. Eskiden kalan bir Kerem dayımız var bu yaylada. Bizler de bazen onu ziyaret etmek için yaylaya çıkıyoruz. Umudumuz, gençlerin bu kültürü bırakmaması ve bu kültürü devam ettirmeleridir” diye konuştu.

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