  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
6
Kepez’de kolon denetimi

2023-03-12 11:19:16
Kepez’de kolon denetimi

Kepez Belediyesi vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla zemin katında geniş hacimli iş yeri bulunan yapıları mercek altına aldı.

#1
Foto - Kepez’de kolon denetimi

Kepez Belediyesi ekipleri, ilçede zemin katında geniş hacimli iş yeri bulunan yapılarda kolon kesme işlemi yapılıp yapılmadığına dair kontroller gerçekleştirdi. Kepez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı ilgili teknik personelin katılımı ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle binaların kolonları kontrol edildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, özellikle depremden sonra vatandaşlardan gelen talepler istikametinde binalarda herhangi bir kolon kesikliği olup olmadığı yönündeki denetimlerin hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

#2
Foto - Kepez’de kolon denetimi

Kolon kesilmesi tehlike arz eder Yapıların kolonlarının kesilmesinin depreme dayanıklılığı etkilediğini bildiren Başkan Tütüncü, “Deprem olsa da olmasa da bir tehlike arz ediyor. Böyle bir problemin olup olmadığına dair belediyemiz ekipleri büyük bir çalışmayla depremden sonra özelikle bina altlarında büyük iş yerlerinin yani geniş hacimli iş yerlerinin olduğu mekanlarda denetlemelerini sürdürüyor.

#3
Foto - Kepez’de kolon denetimi

Herhangi bir problemin görülmesi durumunda da yasanın ilgili mevzuatın emrettiği her ne varsa bunların hepsi getirildi, getiriliyor ve getirilecek. Depremden sonra toplum olarak bunlara hassasiyetimiz daha da fazlalaştı.

#4
Foto - Kepez’de kolon denetimi

Vatandaşlarımız Oturdukları binada kolon kesiği olup olmadığını merak ediyor. Hem vatandaşlarımızın şikayetlerini değerlendiriyor, hem de reysen yapmış olduğumuz kontroller var.

#5
Foto - Kepez’de kolon denetimi

Bu kontrollerin bir toplumsal bilincin oluşması anlamında da çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

ABD dönemi resmen sona eriyor! Dünyanın tercihi Bayraktar TB2 oldu
Teknoloji

ABD dönemi resmen sona eriyor! Dünyanın tercihi Bayraktar TB2 oldu

Dünyaca ünlü iş dergisi Forbes, birçok ülkenin envanterine giren Bayraktar TB2 SİHA hakkında çarpıcı bir makale kaleme aldı. Makalede, birço..
1 Haziran’da başlıyor! Otomobillerde yepyeni dönem
Otomotiv

1 Haziran’da başlıyor! Otomobillerde yepyeni dönem

Otomobillerin yakıt tüketimi ve karbon emisyonu etiketlendiriliyor. Yönetmelik değişikliği ile fosil yakıt, elektrikli ve hibrit yakıtlı ara..
Siyaset

"Velhasıl bu rüzgar gülü" Sosyal medyayı sallayan Akşener şiiri

6'lı Masa'da son bir haftada yaşananlar ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i konu alan bir şiir, sosyal medyada gündem oldu.
Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorinde indirim beklentisi! Güncel tabela: LPG, benzin, (mazot) motorin litre fiyatı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorinde indirim beklentisi! Güncel tabela: LPG, benzin, (mazot) motorin litre fiyatı

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle ..
Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılım şartları ortaya çıktı
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılım şartları ortaya çıktı

Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı"na katılım için Milli Görüş çizgisi içerisinde 30 maddelik şart sunduğu öğrenildi. Partinin şartl..
Bakan Murat Kurum Türkiye'ye böyle duyurdu! İstanbul'da büyük dönüşüm başlıyor MSB de onayladı! O plan
Yaşam

Bakan Murat Kurum Türkiye'ye böyle duyurdu! İstanbul'da büyük dönüşüm başlıyor MSB de onayladı! O plan

İstanbul’da 1.5 milyon konutluk büyük dönüşüm için planlamalar yapılırken, Avrupa Yakası’ndaki rezerv alanlarından biri Esenler’de olacak. Y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23