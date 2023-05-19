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Dünya
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Kenyalı gençler kodlama öğreniyor

2023-05-19 14:33:43
Kenyalı gençler kodlama öğreniyor

Kenya’da gecekondu mahallesinde yaşayan gençlere robotik ve kodlama eğitimi veriliyor.

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Foto - Kenyalı gençler kodlama öğreniyor

Kenya'nin başkenti Nairobi'deki Mathare gecekondu mahallesindeki gençler, robotik ve kodlama atölyesinde geleceğin teknolojilerini öğreniyor.

#2
Foto - Kenyalı gençler kodlama öğreniyor

Oasis Mathare Kurumu tarafından yoksul ailelerin yaşadığı Mathare'de verilen eğitimler sayesinde gençlere daha iyi bir gelecek imkanı sunuluyor.

#3
Foto - Kenyalı gençler kodlama öğreniyor

#4
Foto - Kenyalı gençler kodlama öğreniyor

#5
Foto - Kenyalı gençler kodlama öğreniyor

#6
Foto - Kenyalı gençler kodlama öğreniyor

#7
Foto - Kenyalı gençler kodlama öğreniyor

#8
Foto - Kenyalı gençler kodlama öğreniyor

#9
Foto - Kenyalı gençler kodlama öğreniyor

#10
Foto - Kenyalı gençler kodlama öğreniyor

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