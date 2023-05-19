2023-05-19 14:33:43 Kenyalı gençler kodlama öğreniyor
Kenya’da gecekondu mahallesinde yaşayan gençlere robotik ve kodlama eğitimi veriliyor.
Kenya’da gecekondu mahallesinde yaşayan gençlere robotik ve kodlama eğitimi veriliyor.
Kenya'nin başkenti Nairobi'deki Mathare gecekondu mahallesindeki gençler, robotik ve kodlama atölyesinde geleceğin teknolojilerini öğreniyor.
Oasis Mathare Kurumu tarafından yoksul ailelerin yaşadığı Mathare'de verilen eğitimler sayesinde gençlere daha iyi bir gelecek imkanı sunuluyor.
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