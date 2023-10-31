2023-10-31 17:17:46 Kenya'da kabilelerin günlük hayatı
Kenya’nın kuzeyindeki Samburu bölgesinde yaşayan kabileler geleneklerini yaşayabilen nadir kabilelerden biri.
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Kenya’nın kuzeyindeki Samburu bölgesinde yaşayan kabileler geleneklerini yaşayabilen nadir kabilelerden biri.
Sambura kabilesinin hayatta kalmasının en önemli parçalarından biri sığır, koyun, keçi ve develerinden oluşan hayvanlarıdır ve geçimlerini sahip oldukları hayvanlardan sağlıyor.
Samburu’daki kabile üyeleri beslenmek için bölgede yetişen sebzelerden ve köklerden faydalanıyor.
Samburu evlerine “manyata” deniliyor.
Göçebe bir halk olan Samburuların bir manyatayı yapması 1-2 haftayı buluyor.
Evin duvarları ağaçlardan, çalılardan, çatısı da tezek, çamur, kül karışımından yapılıyor. Bu ufacık evlerde tüm aile üyeleri kalıyor.
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