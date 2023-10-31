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Dünya
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Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

2023-10-31 17:17:46
Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

Kenya’nın kuzeyindeki Samburu bölgesinde yaşayan kabileler geleneklerini yaşayabilen nadir kabilelerden biri.

#1
Foto - Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

Sambura kabilesinin hayatta kalmasının en önemli parçalarından biri sığır, koyun, keçi ve develerinden oluşan hayvanlarıdır ve geçimlerini sahip oldukları hayvanlardan sağlıyor.

#2
Foto - Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

Samburu’daki kabile üyeleri beslenmek için bölgede yetişen sebzelerden ve köklerden faydalanıyor.

#3
Foto - Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

Samburu evlerine “manyata” deniliyor.

#4
Foto - Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

Göçebe bir halk olan Samburuların bir manyatayı yapması 1-2 haftayı buluyor.

#5
Foto - Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

Evin duvarları ağaçlardan, çalılardan, çatısı da tezek, çamur, kül karışımından yapılıyor. Bu ufacık evlerde tüm aile üyeleri kalıyor.

#6
Foto - Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

#7
Foto - Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

#8
Foto - Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

#9
Foto - Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

#10
Foto - Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

#11
Foto - Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

#12
Foto - Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

#13
Foto - Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

#14
Foto - Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

#15
Foto - Kenya'da kabilelerin günlük hayatı

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