Kenti kaplayan toz bulutu dronla görüntülendi

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Mehmet Döyüce, “Adana’da böyle bir havayı uzun zaman sonra ilk kez görüyorum. Hasta olduğum için eve gidiyorum. Adana halkı olarak böyle bir havada evde kalmamız gerekiyor. Adana’da böyle bir havanın olması kötü oldu. Alışkın değiliz” dedi.