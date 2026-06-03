Enerjide taşları yerinden oynatacak devrim! Türkiye için yüzyılın nükleer imzası atıldı: 30 yıllık dev ülkeyle stratejik hazırlık başladı
Türkiye, nükleer enerji alanında küresel dengeleri değiştirecek tarihi bir hamleye imza atarak son 30 yıldır bu teknolojiye kesintisiz yatırım yapan nükleer devi Güney Kore ile devasa bir iş birliği başlattı. Güney Kore hükümetinin desteklediği İnovatif Küçük Modüler Reaktör Geliştirme Ajansı (i-SMRDA) ile Türk şirketi Nuclean arasında, geleceğin enerji teknolojisi olarak görülen Küçük Modüler Reaktörler (SMR) için stratejik anlaşma imzalandı. 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık nükleer kapasite hedefleyen Türkiye, bu ortaklık sayesinde hem küresel nükleer tedarik zincirinin ana omurgası haline gelecek hem de bölgedeki nükleer enerji ekosisteminin yeni merkezi olacak.