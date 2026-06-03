Enerjide taşları yerinden oynatacak devrim! Türkiye için yüzyılın nükleer imzası atıldı: 30 yıllık dev ülkeyle stratejik hazırlık başladı

Türkiye'de 2050'ye kadar 20 bin megavat nükleer kapasite hedeflendiğini vurgulayan Tuncer, "Bu süreçte inovatif küçük modüler reaktörlerin kritik bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Güney Kore devlet enerji şirketi Korea Hydro & Nuclear Power - KHNP'nin de paydaşları arasında yer aldığı i-SMRDA, yüksek rekabet gücüne sahip inovatif bir SMR teknolojisi geliştiriyor ve bunu önümüzdeki 5 yıl içinde küresel pazara sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda özellikle yerli üreticilerin i-SMR tedarik zincirine entegrasyonu, üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve gelecekte de bu teknolojinin ülkemizde ve yakın coğrafyalarda tercih edilmesi için bugünden stratejik hazırlıklara başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.