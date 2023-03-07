2023-03-07 09:08:03 Kendileri küçük yürekleri büyük öğrenciler harçlıklarını depremzedelerle bölüştü
Şehitler Ortaokulu öğrencileri, ailelerinden aldıkları harçlıkları harcamayıp depremzedeler için öğretmenleri gözetiminde topladılar. Yüreklerini ortaya koyan ortaokul öğrencilerinin harçlıklarıyla kısa sürede 26 bin 310 lira toplandı. Öğrencilere destek olan okul yönetimi ise ailelere zarflar göndererek, parayı zarfın içerisinde göndermelerini istedi. Depremzedelere destek olmak amaçlı başlatılan yardım kampanyası sonucunda öğrenci ve öğretmenlerin topladığı 26 bin 310 lira Bayburt Valiliği yardım hesabına yatırıldı.