Kendileri küçük yürekleri büyük öğrenciler harçlıklarını depremzedelerle bölüştü

Okuldaki tüm öğrencilerin az çok demeden yardım kampanyasına destek sunduğunu aktaran Çakmak, "Velililerimize duyuru yaparak, biraz kıyafet topladık. Okulumuza gelen yaklaşık 10 depremzede öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını giyim olsun, kırtasiye olsun karşıladık. Hatta servis ayarlayarak çocuklarımızın buraya gelmeleri noktasında yardımcı olmaya çalıştık. Bununla birlikte yaptıklarımızı yeterli görmeyip bir de para toplayalım dedik ve bir kampanya başlattık. Velilerimizin olduğu sınıf gruplarında duyurumuzu yaptık ve öğrencilerimizle beraber ailelere zarflar gönderdik. Zarfların üzerine yardımın niçin yapıldığına, nereye yapılacağına dair notlar yazdık. Yaklaşık 18 ortaokul şubemiz ve 4 tane imam hatip şubemiz var, toplamda 450 öğrencimiz var. Bu 450 öğrencimizin aileleri zarflara miktarları yazarak gönderdiler. Bizler de paraları komisyon marifetiyle saydık ve Bayburt valiliğinin deprem hesabına yatırdık" diye konuştu.