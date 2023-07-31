2023-07-31 10:59:44 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! İmamoğlu’na karşı o planını hazırladı
Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerde aldığı yenilgi ile karıştı. Değişim rüzgarlarının estiği Genel Merkez'inde gündem Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk kavgasıydı. Ekrem İmamoğlu'nun birbiri ardına yaptığı hamleler, Kemal Kılıçdaroğlu'nda panik yarattı. En yakınlarının bile İmamoğlu ile darbe toplantısı yapması üzerine düğmeye bastı. Tüm planını hazırlayan CHP liderinin kurmaylarına "Koltuğumu ona bırakmayacağım" dediği ortaya çıktı. İşte detaylar…