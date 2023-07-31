Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! İmamoğlu’na karşı o planını hazırladı

YAZISINDA KILIÇDAROĞLU'NU SUÇLADI Sır toplantının ifşa olmasının ardından vites artıran Ekrem İmamoğlu, ilk kez genel başkanlıkla ilgili bu kadar net açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz hafta yayınladığı yazısında "Toplum, CHP liderinin değişmesini istiyor. Defalarca kez yenilgi almış bir lider görevi bırakmalı. Hiçbir parti onun mülkü değil" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı mesaj yolladı.