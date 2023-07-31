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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! İmamoğlu’na karşı o planını hazırladı

2023-07-31 10:59:44
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! İmamoğlu’na karşı o planını hazırladı

Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerde aldığı yenilgi ile karıştı. Değişim rüzgarlarının estiği Genel Merkez'inde gündem Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk kavgasıydı. Ekrem İmamoğlu'nun birbiri ardına yaptığı hamleler, Kemal Kılıçdaroğlu'nda panik yarattı. En yakınlarının bile İmamoğlu ile darbe toplantısı yapması üzerine düğmeye bastı. Tüm planını hazırlayan CHP liderinin kurmaylarına "Koltuğumu ona bırakmayacağım" dediği ortaya çıktı. İşte detaylar…

#1
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! İmamoğlu’na karşı o planını hazırladı

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan değişim rüzgarları çok sert esmeye başladı.

#2
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! İmamoğlu’na karşı o planını hazırladı

KEMAL KILIÇDAROĞLU YİNE YENİLDİ Seçim dönemi boyunca oldukça iddialı çıkışlar yapan, adaylığını bile istemeyen koalisyon ortakları ile Türkiye'yi yönetme hayali kuran Kemal Kılıçdaorğlu, yenilgi hanesine bir sayı daha yazdı.

#3
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! İmamoğlu’na karşı o planını hazırladı

İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ Ancak bu kez hem partililerin hem de seçmenin sabrı taştı. 13 yılda çıktığı tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükselmeye başladı.

#4
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! İmamoğlu’na karşı o planını hazırladı

RAKİBİ 'OĞLUM' DEDİĞİ EKREM İMAMOĞLU İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim çıkışı yaptı. 'Daha önce hiç seçim kaybetmedim' diyerek CHP Genel Başkanlık koltuğu için düğmeye bastı.

#5
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! İmamoğlu’na karşı o planını hazırladı

İNTERNET SİTESİ AÇTI, GİZLİ TOPLANTI BİLE YAPTI Değişim çağrısına destek bulmak için internet sitesi bile açan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin en kritik isimlerini de yanına aldı. Bir zamanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakını olan isimlerle birlikte zoom üzerinden gizli darbe toplantısı yaptı.

#6
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! İmamoğlu’na karşı o planını hazırladı

YAZISINDA KILIÇDAROĞLU'NU SUÇLADI Sır toplantının ifşa olmasının ardından vites artıran Ekrem İmamoğlu, ilk kez genel başkanlıkla ilgili bu kadar net açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz hafta yayınladığı yazısında "Toplum, CHP liderinin değişmesini istiyor. Defalarca kez yenilgi almış bir lider görevi bırakmalı. Hiçbir parti onun mülkü değil" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı mesaj yolladı.

#7
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! İmamoğlu’na karşı o planını hazırladı

İşte Ekrem İmamoğlu'nun bu hamleleri karşısında herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağını merak etmeye başladı.

#8
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! İmamoğlu’na karşı o planını hazırladı

KILIÇDAROĞLU'NUN PLANI HAZIR Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden alınan bilgilere göre CHP lideri Ekrem İmamoğlu için 'bekle ve gör' taktiği uygulamaya başladı. Kurmaylarına da "Ne yapacağını bekleyelim, görelim. Açıklamasını bekleyelim. Yapacağı açıklamaya göre tavır alırız" dediği iddiası ortaya atıldı.

#9
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! İmamoğlu’na karşı o planını hazırladı

KOLTUĞUNU BIRAKMAYACAK! Yine Kılıçdaroğlu'na yakın kaynağın iddiasına göre CHP lideri koltuğunu Ekrem İmamoğlu'na bırakmamakta kararlı. Kurultayda aday olmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, 'oğlum' gibi dediği Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına göre pozisyon alacak. İmamoğlu aday olmazsa 'Ben belediye başkanlığına devam ediyorum' derse Kemal Bey onu İstanbul'a aday gösterecek.

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