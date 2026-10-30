Türk savaş uçakları ve gemileri bölgeye intikal etmişti: ABD pılını pırtını toplayıp askeri üsten çekildi

ABD, 1990'lı yıllardan bu yana Somali'de aktif olarak askeri müdahalede bulunuyor. Resmi rakamlara göre, bu müdahalenin ilk dönemi olan 1992-1994 yılları arasında en az 42, 2007'den bugüne ise en az 6 Amerikan askeri ve istihbari personeli öldü.