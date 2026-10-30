Türk savaş uçakları ve gemileri bölgeye intikal etmişti: ABD pılını pırtını toplayıp askeri üsten çekildi
Türkiye'nin askeri ve enerji alanında destek verdiği Somali'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Ordusu ülkedeki kritik üsten çekildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin askeri ve enerji alanında destek verdiği Somali'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Ordusu ülkedeki kritik üsten çekildi.
Mepanews'te yer alan habere göre, ABD güçlerinin geçtiğimiz günlerde Somali'deki Balidogle (Baledogle) Hava Üssü'nden çekildiği öne sürüldü. Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre Amerikan askerleri üssü tamamen boşalttı.
ABD, 2012 yılından bu yana hava üssünde askeri varlık bulunduruyordu. Bir kaynak, üssün şu anda Uganda ordusu ve Mogadişu yönetimi güçlerinin kontrolünde olduğunu söyledi.
Afrika Birliği güçleri, hava üssünü yaklaşık 14 yıl önce Eş Şebab'tan ele geçirmişti. ABD, üssü Somali'nin Danab komando birliklerini eğitmek ve istihbarat merkezi olarak kullanmak amacıyla değerlendiriyordu. Üs, Eş Şebab'a yönelik saldırılarda bir ileri karakol olarak kullanılıyordu.
Somalili kaynaklardan Horn Observer'ın edindiği bilgilere göre ABD, üsten çıkardığı ekipmanları ülkenin kuzeyindeki Berbera'ya taşımak için lojistik şirketleriyle anlaştı. Durum hakkında bilgi sahibi kaynaklar, ABD güçlerinin üsten ayrılırken askeri araçları ateşe vererek imha ettiğini bildirdi.
Bu adım, birçok kişi tarafından acil bir geri çekilmenin işareti olarak değerlendirildi. Öte yandan kaynaklara göre Türkiye üssün kontrolünü devralmakla ilgileniyor. ABD, 2022 yılının Mayıs ayında Somali'ye yeniden asker göndermişti.
Ancak Amerikan askerlerinin geçmiş döneme kıyasla daha çok merkezi bölgelerde konuşlandığı ve askeri riskin fazla olduğu alanlara gönderilmediği dikkat çekiyor.
ABD, 1990'lı yıllardan bu yana Somali'de aktif olarak askeri müdahalede bulunuyor. Resmi rakamlara göre, bu müdahalenin ilk dönemi olan 1992-1994 yılları arasında en az 42, 2007'den bugüne ise en az 6 Amerikan askeri ve istihbari personeli öldü.
Kapadokya’daki feci çökmenin ardından tüm Türkiye tek yürek enkazdan gelecek haberlere kilitlenmişken, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ten bölge..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23