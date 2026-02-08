  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Kayınbiraderi zehir taciri, koruması şüpheli çıkan Ekrem İmamoğlu’ndan büyük pişkinlik! Adam tam "yavuz hırsız"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kayınbiraderi zehir taciri, koruması şüpheli çıkan Ekrem İmamoğlu’ndan büyük pişkinlik! Adam tam “yavuz hırsız”

İstanbul’u hizmete değil, şova ve skandallara boğan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresinden pislik fışkırmaya devam ediyor. Önceki gün eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın uyuşturucu soruşturması kapsamında "zehir tacirliği" suçlamasıyla demir parmaklıklar arkasına gönderilmesinin ardından, dün de ailenin korumalığını yapan Bektaş Kamburoğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.

1
#1
Foto - Kayınbiraderi zehir taciri, koruması şüpheli çıkan Ekrem İmamoğlu’ndan büyük pişkinlik! Adam tam "yavuz hırsız"

Yakın halkasındaki bu vahim tabloyu temizlemek yerine "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" maskesi altına sığınan İmamoğlu, suçluluk psikolojisiyle devlete ve yargıya "çete" diyerek saldırdı.

#2
Foto - Kayınbiraderi zehir taciri, koruması şüpheli çıkan Ekrem İmamoğlu’ndan büyük pişkinlik! Adam tam "yavuz hırsız"

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aileme saldırıyorsunuz.

#3
Foto - Kayınbiraderi zehir taciri, koruması şüpheli çıkan Ekrem İmamoğlu’ndan büyük pişkinlik! Adam tam "yavuz hırsız"

Ailemi koruyanları hedef alıyor, bir çete diliyle, sınır tanımadan haysiyet cellatlığı yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kartalbey

Allah bu adamın ve bunun gibilerin şerrinden bu güzel ülkenin insanlarını korusun, bu ve bunun gibilerine fırsat vermesin. Yoksa halimiz nice olur.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
