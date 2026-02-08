Kayınbiraderi zehir taciri, koruması şüpheli çıkan Ekrem İmamoğlu’ndan büyük pişkinlik! Adam tam “yavuz hırsız”
İstanbul’u hizmete değil, şova ve skandallara boğan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresinden pislik fışkırmaya devam ediyor. Önceki gün eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın uyuşturucu soruşturması kapsamında "zehir tacirliği" suçlamasıyla demir parmaklıklar arkasına gönderilmesinin ardından, dün de ailenin korumalığını yapan Bektaş Kamburoğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.