  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'de son 5 yılda 1695 deniz aracı kazası oldu: 151 kişi hayatını kaybetti CHP’li başkandan “nizam-ı âlem” ve “İlay-ı Kelimetullah” çıkışı! “AK Parti’ye geçiyor” iddiası olay oldu İtalya’dan Trump’a Gazze resti Emekli maaşları için yeni formül milyonları havaya uçuracak! Uzman isim rakam verdi, 42 bin TL detayı olay oldu Cana Karatay'ın favorisi belli oldu: Damarları açıyor, kan şekerini dengeliyor! Beşiktaş, Alanyaspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler Dünyanın en sağlıklı meyvesi seçildi! Limonla tüketen yaşadı! Onay verildi, sevkiyat başlıyor! 90 milyon dolarlık dev askeri ekipman paketi koptu geliyor 300 milyar dolarlık dev yatırım hamlesi! Türkiye, maden avcılarını apar topar bölgeye gönderdi
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Onay verildi, sevkiyat başlıyor! 90 milyon dolarlık dev askeri ekipman paketi koptu geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Onay verildi, sevkiyat başlıyor! 90 milyon dolarlık dev askeri ekipman paketi koptu geliyor

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın sınır güvenliğini artırmak amacıyla talep ettiği yaklaşık 90 milyon dolar değerindeki askeri ekipman ve lojistik hizmet satışına resmi onay verdi. Satış kapsamında Irak ordusuna gelişmiş araç tarama sistemleri, yedek parça ve 7/24 teknik destek hizmeti sağlanarak KBRN maddeleri ve kaçakçılıkla mücadele kapasitesi artırılacak. Pentagon, bu sevkiyatın bölgedeki askeri dengeleri değiştirmeyeceğini vurgulasa da Irak’ın güvenlik altyapısında önemli bir modernizasyon sağlayacağı belirtiliyor.

2
#1
Foto - Onay verildi, sevkiyat başlıyor! 90 milyon dolarlık dev askeri ekipman paketi koptu geliyor

ABD, Irak'a, yolcu araç tarama sistemleriyle ilgili askeri ekipmanların ve lojistik hizmetlerin yaklaşık 90 milyon dolarlık olası satışına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), söz konusu satışa ilişkin açıklama yaptı.

#2
Foto - Onay verildi, sevkiyat başlıyor! 90 milyon dolarlık dev askeri ekipman paketi koptu geliyor

Açıklamada, Irak'ın VACIS XPL binek araç tarama sistemlerini desteklemek için 7 gün 24 saat destek hizmeti dahil, Sözleşmeli Lojistik Hizmetlerinin (CLS) süresinin iki yıl uzatılmasını talep ettiği aktarıldı. Irak yönetiminin düzeltici ve önleyici bakım hizmetleri ile yedek parça ve onarım desteği, yazılım güncellemeleri ve uzaktan izleme talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, ayrıca ABD hükümeti ve yüklenici firmalar tarafından sağlanacak mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetlerinin de istendiği kaydedildi.

#3
Foto - Onay verildi, sevkiyat başlıyor! 90 milyon dolarlık dev askeri ekipman paketi koptu geliyor

Açıklamada, yaklaşık 90 milyon dolar değerindeki olası satışın Kongreye bildirildiği ifade edildi. Olası satışın, Irak'ın sınırlarında Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) maddeler, uyuşturucu ve diğer kaçak malların tespit edilmesine katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, satış neticesinde bölgedeki temel askeri dengenin değişmeyeceği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

İrana karşı veriyor..

Eren

Sarı şeytan terörü Irak'a kaydırıyor. PKK yi destekleyecek yine. Terörsüz Türkiye planına darbe vurmaya çalışıyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Gemiden Gemiye Transfer ve Ham Petrol Yüklemesi Yapılabilen Dünyadaki Tek Terminal
Ekonomi

Gemiden Gemiye Transfer ve Ham Petrol Yüklemesi Yapılabilen Dünyadaki Tek Terminal

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu BOTAŞ’ın işlettiği Hatay’daki Dörtyol Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (..
Türkçülere Kırgızistan şoku: 'Biz Rus dünyasının bir parçasıyız'
Dünya

Türkçülere Kırgızistan şoku: 'Biz Rus dünyasının bir parçasıyız'

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baisalov, Rus medyasına verdiği röportajda ülkesinin “Rus dünyasının” siyasi değil, kültürel bir parças..
Ülkenin lideri az önce açıkladı: Füze ve İHA'larla yoğun hava saldırısına uğradık
Gündem

Ülkenin lideri az önce açıkladı: Füze ve İHA'larla yoğun hava saldırısına uğradık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaş halinde oldukları Rusya ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Zelensk, ateşkese Rusya..
Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı
Gündem

Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde görevli bir albayın, NATO ve Yunan ordusuna ait gizli askeri bilgileri para karşılığında Çin’e sızdırdığı ..
Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu
Gündem

Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu

Yapılan 455 bin konutu küçümseyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çöp konteynerleri ile övündü.
Başkan Erdoğan duyurdu: Önemli kararlar aldık
Gündem

Başkan Erdoğan duyurdu: Önemli kararlar aldık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmeye ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23