Onay verildi, sevkiyat başlıyor! 90 milyon dolarlık dev askeri ekipman paketi koptu geliyor
ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın sınır güvenliğini artırmak amacıyla talep ettiği yaklaşık 90 milyon dolar değerindeki askeri ekipman ve lojistik hizmet satışına resmi onay verdi. Satış kapsamında Irak ordusuna gelişmiş araç tarama sistemleri, yedek parça ve 7/24 teknik destek hizmeti sağlanarak KBRN maddeleri ve kaçakçılıkla mücadele kapasitesi artırılacak. Pentagon, bu sevkiyatın bölgedeki askeri dengeleri değiştirmeyeceğini vurgulasa da Irak’ın güvenlik altyapısında önemli bir modernizasyon sağlayacağı belirtiliyor.