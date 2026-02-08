300 milyar dolarlık dev yatırım hamlesi! Türkiye, maden avcılarını apar topar bölgeye gönderdi
Suriye’nin yeniden inşası için düğmeye basan Türkiye, komşu ülkenin enerji ve maden potansiyelini ekonomiye kazandırmak üzere uzman bir teknik heyeti sahaya sürdü. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın duyurduğu bu hamleyle, bölgedeki maden sahaları Türk jeologlar tarafından didik didik incelenerek kapsamlı raporlar hazırlanacak. Kalyon ve Cengiz Holding gibi devlerin de içinde bulunduğu uluslararası konsorsiyumun, bölgede doğalgaz ve güneş enerjisi santralleri kurarak Suriye’nin enerji altyapısını ayağa kaldırması planlanıyor.