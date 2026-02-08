300 milyar dolarlık dev yatırım hamlesi! Türkiye, maden avcılarını apar topar bölgeye gönderdi

Alparslan Bayraktar tarafından yapılan açıklamalarda, Suriye’nin yeniden inşası için yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı bulunduğu ve bu ihtiyacın büyük bölümünün ülkenin enerji, petrol ve maden kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasıyla karşılanabileceği vurgulandı. Bu çerçevede Türkiye’den teknik ve jeolojik uzmanlardan oluşan kapsamlı bir ekip, Suriye’deki maden sahalarının potansiyelini saha çalışmalarıyla belirlemek üzere bölgeye gönderildi.