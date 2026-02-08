  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
300 milyar dolarlık dev yatırım hamlesi! Türkiye, maden avcılarını apar topar bölgeye gönderdi
Giriş Tarihi:

300 milyar dolarlık dev yatırım hamlesi! Türkiye, maden avcılarını apar topar bölgeye gönderdi

Suriye’nin yeniden inşası için düğmeye basan Türkiye, komşu ülkenin enerji ve maden potansiyelini ekonomiye kazandırmak üzere uzman bir teknik heyeti sahaya sürdü. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın duyurduğu bu hamleyle, bölgedeki maden sahaları Türk jeologlar tarafından didik didik incelenerek kapsamlı raporlar hazırlanacak. Kalyon ve Cengiz Holding gibi devlerin de içinde bulunduğu uluslararası konsorsiyumun, bölgede doğalgaz ve güneş enerjisi santralleri kurarak Suriye’nin enerji altyapısını ayağa kaldırması planlanıyor.

#1
Foto - 300 milyar dolarlık dev yatırım hamlesi! Türkiye, maden avcılarını apar topar bölgeye gönderdi

Alparslan Bayraktar tarafından yapılan açıklamalarda, Suriye’nin yeniden inşası için yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı bulunduğu ve bu ihtiyacın büyük bölümünün ülkenin enerji, petrol ve maden kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasıyla karşılanabileceği vurgulandı. Bu çerçevede Türkiye’den teknik ve jeolojik uzmanlardan oluşan kapsamlı bir ekip, Suriye’deki maden sahalarının potansiyelini saha çalışmalarıyla belirlemek üzere bölgeye gönderildi.

#2
Foto - 300 milyar dolarlık dev yatırım hamlesi! Türkiye, maden avcılarını apar topar bölgeye gönderdi

Heyetin maden sahalarında değerlendirme ve raporlama yapması, enerji ve maden kaynaklarının nasıl yatırıma dönüştürülebileceğini belirlemesi, Türkiye ile Suriye arasında enerji iş birliğinin somut projelerle sonuçlandırılması gibi görevler üstlendiği ifade edildi.

#3
Foto - 300 milyar dolarlık dev yatırım hamlesi! Türkiye, maden avcılarını apar topar bölgeye gönderdi

Ayrıca, Suriye’nin enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla Türkiye’den Kalyon Holding ve Cengiz Holding gibi büyük şirketlerin, Katar’dan ve ABD’den ortaklarla birlikte oluşturduğu konsorsiyumla bölgede enerji yatırımları gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu yatırımlar arasında doğalgaz çevrim santralleri ve güneş enerjisi santrali projeleri de bulunuyor.

#4
Foto - 300 milyar dolarlık dev yatırım hamlesi! Türkiye, maden avcılarını apar topar bölgeye gönderdi

Türkiye’nin bu adımı, Suriye’de hayatın normalleşmesine katkı sağlamak ve ekonomik istikrarı güçlendirmek olarak yorumlanıyor. Enerji ve maden sahalarının değerlendirilebilmesi, hem Suriye’nin kalkınmasına hem de iki ülke arasındaki ticari bağların gelişmesine hizmet edecek.

