Dünyanın en sağlıklı meyvesi seçildi! Limonla tüketen yaşadı!

Yıllardır "günde bir elma doktoru uzak tutar" dedik ya da yaban mersininin antioksidan gücünü övdük. Ancak yapılan son bilimsel araştırmalar ve besin yoğunluğu analizleri ezberleri tamamen bozdu. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından onaylanan verilere göre, dünyanın en şifalı meyveleri listesi güncellendi.