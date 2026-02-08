Dünyanın en sağlıklı meyvesi seçildi! Limonla tüketen yaşadı!
Dünyadaki bilimsel araştırmaların ışığında, besin değerleri ve antioksidan oranları incelenerek dünyanın en sağlıklı meyvesi seçildi...
Yıllardır "günde bir elma doktoru uzak tutar" dedik ya da yaban mersininin antioksidan gücünü övdük. Ancak yapılan son bilimsel araştırmalar ve besin yoğunluğu analizleri ezberleri tamamen bozdu. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından onaylanan verilere göre, dünyanın en şifalı meyveleri listesi güncellendi.
Zirvenin sahibi, hem kalp dostu olmasıyla hem de kansere karşı kalkan görevi gören likopen içeriğiyle rakiplerine fark atan bir isim oldu. İşte tadıyla sofralarımızdan eksik olmayan, ancak 'süper besin' kategorisinde liderliğe oturan o gizemli meyve ve bilimsel analizlerin sonuçları...
EN SAĞLIKLI MEYVE: DOMATES Mutfaklarda her gün kullandığımız, ancak meyve olduğunu çoğu zaman unuttuğumuz o isim, bilimsel araştırmalar sonucunda "Dünyanın En Sağlıklı Meyvesi" seçildi. Elma, muz ya da yaban mersini bekleyenler büyük bir sürprizle karşılaştı! Zirvede bir dev: Domates!
Şaşırtıcı gelebilir ama botanik olarak bir meyve olan domates, CDC'nin hazırladığı "besin yoğunluğu" listesinde meyveler kategorisinde 20.37 puanla birinci sıraya yerleşti.
NEDEN ZİRVEDE? Likopen Deposu: Domates, bilinen en güçlü antioksidanlardan biri olan likopen açısından en zengin kaynak. Kalp sağlığını koruyor ve kanser hücrelerine karşı bir kalkan görevi görüyor.
C Vitamini ve Potasyum: Bağışıklığı çelik gibi yaparken, tansiyonu dengelemeye yardımcı oluyor. Piştikçe Güçleniyor: Çoğu meyvenin aksine, domates piştiğinde (sos veya salça formunda) içindeki likopenin vücut tarafından emilimi artıyor./ kaynak: akşam
