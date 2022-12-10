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Ekonomi
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Kayın tohumları geçim kaynakları oldu

2022-12-10 16:39:27
Kayın tohumları geçim kaynakları oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kayın ağaçlarından tohum elde eden orman köylüleri hem doğaya hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

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Foto - Kayın tohumları geçim kaynakları oldu

Yılın belli dönemlerinde ormandan tohum toplayan işçiler, Trabzon Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Karadağ Orman Fidanlığı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda istihdam edilen ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu orman köylüleri, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başlıyor. Orman köylüleri, topladıkları tohumları fidana dönüştürmek için toprakla buluşturuyor.

#2
Foto - Kayın tohumları geçim kaynakları oldu

Trabzon Fidanlık Müdürü Savaş Ayvaz, AA muhabirine, gelecek yıllarda toprakla buluşturmayı hedefledikleri fidanların tohumlama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Fidanlıklarda hummalı çalışmaların bu aylarda da devam ettiğini belirten Ayvaz, "Tohumun olgunlaşmasına bağlı olarak orman köylülerine bizzat kontrolümüzde tohumları toplatıyoruz. Fidanlıklarımıza getirilen tohumları daha sonra ekim yastığı diye adlandırdığımız toprakla buluşturuyorlar." diye konuştu. Ayvaz, yıl içinde ekilen tohumların yaklaşık 3 yılda çimleneceğine işaret ederek, "Fidanları, ormanlarda gençleştirme çalışmaları kapsamında kullanacağız." dedi. Tohumları zararlılara karşı korumak için birtakım tedbirler aldıklarını anlatan Ayvaz, "Müdürlüğümüze bağlı Karadağ Orman Fidanlığı'ndayız, rakımımız 1500 civarında, tohumdan genellikle çıplak köklü fidan yetiştiriyoruz. Yıllık kapasitemiz 2,5 milyon olmasına rağmen programımız dahilinde gelecek yıl için 1,5 milyon kayın fidanı elde etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Kayın tohumları geçim kaynakları oldu

Ayvaz, fidanları iki yaşına geldiğinde suni yolla gençleştirilecek ormanlarda toprakla buluşturacaklarını vurgulayarak, "Daha önce çeşitli nedenlerle kuruyan fidanlarımız varsa yine kayın fidanlarımızla birlikte dikilerek tamamlama dikimlerini gerçekleştirmiş olacağız. Fidanlık faaliyetlerinde gerek tohum toplamada gerekse tohumu toprakla buluşturma noktasında veya elde ettiğimiz fidanları ormanlara dikme esnasında bizim en büyük paydaşımız orman köylülerimizdir. Bununla birlikte hem aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar hem de onlar için ayrı bir gelir kapısı oluyor. Biz de onların desteğiyle birlikte geleceğe nefes olacak fidanlarımızı yetiştirmiş oluyoruz." dedi.

#4
Foto - Kayın tohumları geçim kaynakları oldu

Fidanlıklardaki çalışmaların belli bir plan ölçeğinde devam ettiğini belirten Ayvaz, "Bundan sonraki yılda da bir sonraki yılın çalışmaları için üretmeye devam edeceğiz. 2023 yılında doğu kayını, Anadolu kestanesi, üvez ve ıhlamur gibi türlerden olmak kaydıyla 1,5 milyon fidan üretmek için sabırsızlıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz." bilgisini verdi.

#5
Foto - Kayın tohumları geçim kaynakları oldu

Karadağ Orman Fidanlığı Teknikeri Doğan Bektaş ise fidanlığın 85 dönümlük alanının 65 dönümünün ekilebilir olduğunu söyledi.

#6
Foto - Kayın tohumları geçim kaynakları oldu

Bektaş, fidanlıkta genellikle kayın ve çıplak köklü kayın üretimi yaptıklarını ancak kestane, ıhlamur ve ceviz fidanlarını da yetiştirdiklerini dile getirerek, "Fidancılık alanında şu anda ekim mevsimindeyiz, 1,5 ton kayın tohumunu parsellere ekiyoruz. Yaklaşık 15 orman köylüsü çalışıyor, 10'u kadınlardan oluşuyor. Çalışmalarımıza bölgeye kar yağana kadar devam ediyoruz." diye konuştu.

#7
Foto - Kayın tohumları geçim kaynakları oldu

Mevsimin belli dönemlerinde eşiyle birlikte fidanlıkta çalışan 57 yaşındaki Hacıkız Balcı, ilçenin Karaçam Mahallesi'nde ikamet ettiklerini ancak yaz aylarında Hıdırnebi Yaylası'ndan çalışmak için geldiklerini aktardı. Balcı, yaklaşık 10 yıldır fidanlıkta çeşitli işlerde çalıştığını ifade ederek, "Sabah 08.00'de geliyoruz, 17.00'de çalışmayı bitiriyoruz. Kayın tohumu ekiyoruz, bir süre sonra fidan haline geliyorlar. Buraya gelirken evimizin işini de ihmal etmiyoruz, ineklerimiz var onlara bakıyoruz." dedi. Yaklaşık 20 yıldır belirli dönemlerde çalışan 43 yaşındaki Elvan Akdemir ise son 6 aydır tohum ve fidan ekimi yaptığını söyledi. Akdemir, tohum toplayarak, fidan ekerek evinin geçimine katkıda bulunduğunu anlatarak, "Eşime de yardımcı oluyorum, çocuklarımı okutuyorum, evin ihtiyaçlarını görüyorum. Burada ligarba, zifin ve kobar diktik. Tohum ekiyoruz, üstüne tekrar toprak döküyoruz, her işi yapıyoruz." diye konuştu.

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