Kayın tohumları geçim kaynakları oldu

Mevsimin belli dönemlerinde eşiyle birlikte fidanlıkta çalışan 57 yaşındaki Hacıkız Balcı, ilçenin Karaçam Mahallesi'nde ikamet ettiklerini ancak yaz aylarında Hıdırnebi Yaylası'ndan çalışmak için geldiklerini aktardı. Balcı, yaklaşık 10 yıldır fidanlıkta çeşitli işlerde çalıştığını ifade ederek, "Sabah 08.00'de geliyoruz, 17.00'de çalışmayı bitiriyoruz. Kayın tohumu ekiyoruz, bir süre sonra fidan haline geliyorlar. Buraya gelirken evimizin işini de ihmal etmiyoruz, ineklerimiz var onlara bakıyoruz." dedi. Yaklaşık 20 yıldır belirli dönemlerde çalışan 43 yaşındaki Elvan Akdemir ise son 6 aydır tohum ve fidan ekimi yaptığını söyledi. Akdemir, tohum toplayarak, fidan ekerek evinin geçimine katkıda bulunduğunu anlatarak, "Eşime de yardımcı oluyorum, çocuklarımı okutuyorum, evin ihtiyaçlarını görüyorum. Burada ligarba, zifin ve kobar diktik. Tohum ekiyoruz, üstüne tekrar toprak döküyoruz, her işi yapıyoruz." diye konuştu.