Kayın tohumları geçim kaynakları oldu

Ayvaz, fidanları iki yaşına geldiğinde suni yolla gençleştirilecek ormanlarda toprakla buluşturacaklarını vurgulayarak, "Daha önce çeşitli nedenlerle kuruyan fidanlarımız varsa yine kayın fidanlarımızla birlikte dikilerek tamamlama dikimlerini gerçekleştirmiş olacağız. Fidanlık faaliyetlerinde gerek tohum toplamada gerekse tohumu toprakla buluşturma noktasında veya elde ettiğimiz fidanları ormanlara dikme esnasında bizim en büyük paydaşımız orman köylülerimizdir. Bununla birlikte hem aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar hem de onlar için ayrı bir gelir kapısı oluyor. Biz de onların desteğiyle birlikte geleceğe nefes olacak fidanlarımızı yetiştirmiş oluyoruz." dedi.