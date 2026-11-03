Katil İsrail’in ipliğini, İsrailli kadın asker pazara çıkardı! Sustu sustu, sonunda her şeyi anlattı
İsrail ordusunda görev yapan eski kadın asker Ayelet Kroizer, Gazze ve Batı Şeria'daki askeri operasyonlara ilişkin bilgilerin kamuoyuna sunulurken manipüle edildiğini itiraf etti. Masum Filistinlilere "terörist" etiketi yapıştırıldığını ve onlarca sivilin öldüğü saldırılara ilişkin açıklamaları bizzat hazırladığını belirten Kroizer, ordunun gerçekleri aktarmak yerine kamuoyu algısını yönlendirdiğini öne sürdü. İsrailli sivil toplum kuruluşu Breaking the Silence'ın (Sessizliği Bozmak) yeni sözcüsü Ayelet Kroizer, X hesabından yaptığı açıklamada İsrail ordusunda görev yaptığı dönemde yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı.