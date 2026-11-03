Katil İsrail’in ipliğini, İsrailli kadın asker pazara çıkardı! Sustu sustu, sonunda her şeyi anlattı

İsrail Ordu Sözcülüğü biriminde görev yaptığı süre boyunca Gazze ve Batı Şeria'daki askeri operasyonların kamuoyuna sunuluş biçimine tanıklık ettiğini belirten Kroizer, ordunun gerçekleri aktarmak yerine kamuoyunun algısını yönlendirmeye odaklandığını savundu. Kroizer, "Ordu sözcüsünün kamuoyundaki gerçeklik algısını ne derece kontrol ettiğini ve gerçekleri sorunlu bir şekilde nasıl manipüle ettiğini gördüm. Kamuoyuna karşı sorumlu bir kurum gibi değil, adeta bir halkla ilişkiler şirketi gibi hareket ediyorlar." dedi.