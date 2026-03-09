  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Katar Başbakanı ihanete uğradıkları ülkeyi açıkladı: Ölümcül bir hata yaptılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Katar Başbakanı ihanete uğradıkları ülkeyi açıkladı: Ölümcül bir hata yaptılar

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, çok büyük ihanete uğradıklarını açıklayarak 'Bu saldırı şok edici' yorumunda bulundu.

1
#1
Foto - Katar Başbakanı ihanete uğradıkları ülkeyi açıkladı: Ölümcül bir hata yaptılar

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran’ın ülkesine yönelik saldırılarıyla ilgili Amerikan basınına değerlendirmede bulundu.

#2
Foto - Katar Başbakanı ihanete uğradıkları ülkeyi açıkladı: Ölümcül bir hata yaptılar

Saldırıların ardından ‘büyük bir ihanet duygusu’ yaşadığını belirten Al Sani, “Savaşın başlamasından sadece bir saat sonra Katar ve diğer Körfez ülkelerine hemen saldırıldı.

#3
Foto - Katar Başbakanı ihanete uğradıkları ülkeyi açıkladı: Ölümcül bir hata yaptılar

Saldırı, bölgedeki birçok ülkenin İran'a karşı herhangi bir savaşa katılmayacaklarına dair açıklamalarına ve diplomatik bir çözüm bulmak için yapılan yoğun çabalara rağmen gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Katar Başbakanı ihanete uğradıkları ülkeyi açıkladı: Ölümcül bir hata yaptılar

Al Sani, İran'ın Körfez ülkelerine saldırma konusundaki ‘yanlış hesaplamasının’, her şeyi mahvettiğini vurgulayarak, Katar'ın gerekçeleri ve bahaneleri tamamen reddettiğini aktardı.

#5
Foto - Katar Başbakanı ihanete uğradıkları ülkeyi açıkladı: Ölümcül bir hata yaptılar

Al Sani, “Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Körfez ülkelerinden özür dilemesine ve İran'a saldırmadıkları sürece artık hedef alınmayacaklarını söylemesine rağmen İran'ın Körfez ülkelerine saldırmaya devam etmesi şoke edici. Katar, İranlılarla görüşmeye ve gerilimi azaltmaya devam edecek” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
