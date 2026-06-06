Kılıçdaroğlu ile Özel nispetin dozunu kaçırdı! Aldıkları yeni karar “Yiyin birbirinizi” dedirtti
Mahkeme eliyle yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü Meclis Grup Toplantısı'nda gövde gösterisi yapacağını açıklaması, parti içindeki güç savaşını açık bir savaşa dönüştürdü. Kılıçdaroğlu'nun bu restine karşılık Özgür Özel, memleketi Manisa’daki çok kritik bir cenaze anma programını son dakikada iptal ederek aynı gün ve saatte Meclis’te olma kararı aldı ve adeta nispet yarışında sınırları zorladı.