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Siyaset
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Kılıçdaroğlu ile Özel nispetin dozunu kaçırdı! Aldıkları yeni karar "Yiyin birbirinizi" dedirtti
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Kılıçdaroğlu ile Özel nispetin dozunu kaçırdı! Aldıkları yeni karar “Yiyin birbirinizi” dedirtti

Mahkeme eliyle yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü Meclis Grup Toplantısı'nda gövde gösterisi yapacağını açıklaması, parti içindeki güç savaşını açık bir savaşa dönüştürdü. Kılıçdaroğlu'nun bu restine karşılık Özgür Özel, memleketi Manisa’daki çok kritik bir cenaze anma programını son dakikada iptal ederek aynı gün ve saatte Meclis’te olma kararı aldı ve adeta nispet yarışında sınırları zorladı.

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Foto - Kılıçdaroğlu ile Özel nispetin dozunu kaçırdı! Aldıkları yeni karar "Yiyin birbirinizi" dedirtti

CHP'nin 38. Olağan Kurutlayı hakkında mutlak butlan kararı verilmesi ardından Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki hafta partinin grup toplantısında konuşacağını açıkladı.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu ile Özel nispetin dozunu kaçırdı! Aldıkları yeni karar "Yiyin birbirinizi" dedirtti

Özgür Özel'in salı günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü için il dışında olacağı öğrenildi. Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre; Özel, salı günkü programını değiştirdi ve Meclis'te olacak.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu ile Özel nispetin dozunu kaçırdı! Aldıkları yeni karar "Yiyin birbirinizi" dedirtti

Nefes yazarı Aytunç Erkin, önümüzdeki salı günü yapılması planlanan CHP Grup toplantısına ilişkin kulis bilgileri aktardı. Özel ve mahkeme kararıyla partiye Genel Başkan olarak atanan Kılıçdaroğlu arasında "kurultay" gerginliğinin de devam ettiğini belirten Erkin'in yazısı şöyle:

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Foto - Kılıçdaroğlu ile Özel nispetin dozunu kaçırdı! Aldıkları yeni karar "Yiyin birbirinizi" dedirtti

"Gözler Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında olacak. Kılıçdaroğlu dün “Elbette grup toplanacak” dedi. Bu konuda, “ortada” duran isimlere göre “gerginlik” çıkma ihtimali yüksek. Kılıçdaroğlu kanadıysa “Gerginlikten uzak durmaya çalışacaklarını” söylüyor. Özgür Özel’e yakın isimlerse, salı günü gerginlik yaşanmama ihtimalini düşük görüyorlar.

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Foto - Kılıçdaroğlu ile Özel nispetin dozunu kaçırdı! Aldıkları yeni karar "Yiyin birbirinizi" dedirtti

- Birincisi, grup toplantısının olacağı gün Manisa eski Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölüm yıldönümü ancak Özgür Özel o gün anma toplantısına katılmayacak ve Meclis’te olacak. - İkincisi, Özel’e yakın isimler; Meclis’te olacaklarını söylüyor ama Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un tavrının belirleyici olacağını düşünüyor.

#6
Foto - Kılıçdaroğlu ile Özel nispetin dozunu kaçırdı! Aldıkları yeni karar "Yiyin birbirinizi" dedirtti

- Üçüncüsü, pazartesi günü Özgür Özel’e yakın isimler Özel başkanlığında dar bir toplantı yapacak ve gelişmelere göre hareket edecek. Pazartesi günü çok olağanüstü bir konu yaşanmazsa salı günü Meclis’te olacaklarının altını çiziyorlar."

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Foto - Kılıçdaroğlu ile Özel nispetin dozunu kaçırdı! Aldıkları yeni karar "Yiyin birbirinizi" dedirtti

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Yorumlar

Misafir

Parti meclisine beşe on odun kazma levye sevkiyati yapılsın babanın oğlu kemal geliyor

İslam

Bunların dokunulmazlığı kalkmazsa Herkes Allah a hesap verir Ona göre acele etsinler
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