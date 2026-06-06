Dünyada sadece sayılı ülkede var! Türk mühendislerin geliştirdiği görünmez güç, düşman hava savunmasını felç etti
Modern muharebe sahalarında Türkiye'nin en büyük kozu olan ASELSAN KORAL, yeni nesil versiyonlarıyla düşman hava savunma sistemlerini adeta çaresiz bırakıyor. Faz dizili anten teknolojisi ve dijital radyo frekans hafızasıyla donatılan yerli sistem, düşman radarlarını anında tespit edip uyguladığı gelişmiş elektronik karıştırma ve aldatma teknikleriyle dost unsurlara güvenli koridorlar açıyor.