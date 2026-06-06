Dünyada sadece sayılı ülkede var! Türk mühendislerin geliştirdiği görünmez güç, düşman hava savunmasını felç etti

ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen sistem; faz dizili anten teknolojisi, dijital radyo frekans hafızası (DRFM), çoklu hedef karıştırma ve yüksek çıkış gücü gibi ileri teknolojilere sahip. Bu sayede hem klasik radar sistemlerine hem de yeni nesil tehditlere karşı etkin şekilde görev yapabiliyor. Yüksek hareket kabiliyeti sayesinde kısa sürede konuşlandırılabilen KORAL, operasyon sahasında değişen tehditlere hızlı şekilde cevap verebiliyor. ASELSAN, elektronik harp alanındaki çalışmalarını yeni nesil sistemlerle genişletmeye devam ediyor. Savunma sanayiinin en önemli organizasyonlarından biri olan IDEF 2025 kapsamında tanıtılan KORAL 200, elektronik destek ve elektronik taarruz kabiliyetlerini daha gelişmiş bir mimaride bir araya getirerek daha yüksek performans sunuyor.