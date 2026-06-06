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Dünyada sadece sayılı ülkede var! Türk mühendislerin geliştirdiği görünmez güç, düşman hava savunmasını felç etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünyada sadece sayılı ülkede var! Türk mühendislerin geliştirdiği görünmez güç, düşman hava savunmasını felç etti

Modern muharebe sahalarında Türkiye'nin en büyük kozu olan ASELSAN KORAL, yeni nesil versiyonlarıyla düşman hava savunma sistemlerini adeta çaresiz bırakıyor. Faz dizili anten teknolojisi ve dijital radyo frekans hafızasıyla donatılan yerli sistem, düşman radarlarını anında tespit edip uyguladığı gelişmiş elektronik karıştırma ve aldatma teknikleriyle dost unsurlara güvenli koridorlar açıyor.

#1
Foto - Dünyada sadece sayılı ülkede var! Türk mühendislerin geliştirdiği görünmez güç, düşman hava savunmasını felç etti

Günümüzde savaşların kaderini yalnızca füzeler, tanklar veya savaş uçakları değil, elektromanyetik spektrumda üstünlük sağlayan sistemler de belirliyor. KORAL, düşman radarlarını tespit ederek analiz ediyor, ardından elektronik karıştırma ve aldatma teknikleriyle bu sistemlerin görev yapmasını engelliyor. Böylece dost unsurlar için daha güvenli bir operasyon ortamı oluşturuluyor.

#2
Foto - Dünyada sadece sayılı ülkede var! Türk mühendislerin geliştirdiği görünmez güç, düşman hava savunmasını felç etti

Elektronik Destek (ED) ve Elektronik Taarruz (ET) bileşenlerinden oluşan KORAL, düşman hava savunma ağlarının etkisini azaltarak savaş uçakları, SİHA’lar ve diğer hava platformlarının görevlerini daha düşük riskle yerine getirmesine imkan tanıyor. KORAL’ın en önemli görevlerinden biri, düşman hava savunma sistemlerinin bastırılması olarak bilinen SEAD operasyonlarında görev almak. Geniş frekans kapsaması, hassas tehdit tespiti ve yüksek güçlü karıştırma yetenekleri sayesinde sistem, radar tehditlerini kısa sürede etkisiz hale getirebiliyor.

#3
Foto - Dünyada sadece sayılı ülkede var! Türk mühendislerin geliştirdiği görünmez güç, düşman hava savunmasını felç etti

ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen sistem; faz dizili anten teknolojisi, dijital radyo frekans hafızası (DRFM), çoklu hedef karıştırma ve yüksek çıkış gücü gibi ileri teknolojilere sahip. Bu sayede hem klasik radar sistemlerine hem de yeni nesil tehditlere karşı etkin şekilde görev yapabiliyor. Yüksek hareket kabiliyeti sayesinde kısa sürede konuşlandırılabilen KORAL, operasyon sahasında değişen tehditlere hızlı şekilde cevap verebiliyor. ASELSAN, elektronik harp alanındaki çalışmalarını yeni nesil sistemlerle genişletmeye devam ediyor. Savunma sanayiinin en önemli organizasyonlarından biri olan IDEF 2025 kapsamında tanıtılan KORAL 200, elektronik destek ve elektronik taarruz kabiliyetlerini daha gelişmiş bir mimaride bir araya getirerek daha yüksek performans sunuyor.

#4
Foto - Dünyada sadece sayılı ülkede var! Türk mühendislerin geliştirdiği görünmez güç, düşman hava savunmasını felç etti

Ayrıca SAHA EXPO 26’da ilk kez duyurulan KORAL AD, Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisi olan ÇELİKKUBBE içerisinde görev yapacak elektronik harp çözümlerinden biri olarak dikkat çekti. Sistem, hava savunma unsurlarını elektromanyetik tehditlere karşı korurken, düşman radar ve sensörlerinin etkisini azaltarak adeta sistemleri felç bırakacak. Bu yeni sistemlerle birlikte ASELSAN, yalnızca radar elektronik harbi değil, hava savunma destek görevlerini de kapsayan daha geniş bir KORAL ailesi oluşturmuş durumda.

#5
Foto - Dünyada sadece sayılı ülkede var! Türk mühendislerin geliştirdiği görünmez güç, düşman hava savunmasını felç etti

Elektronik harp teknolojileri dünyada yalnızca sınırlı sayıdaki ülkenin etkin şekilde geliştirebildiği alanlar arasında bulunuyor. KORAL, radar tespiti, elektronik karıştırma ve aldatma kabiliyetleriyle Türkiye’nin bu alandaki bağımsızlığını güçlendiren kritik projelerden biri olarak öne çıkıyor.

#6
Foto - Dünyada sadece sayılı ülkede var! Türk mühendislerin geliştirdiği görünmez güç, düşman hava savunmasını felç etti

Sürekli geliştirilen yeni nesil versiyonlarıyla KORAL ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gelecekteki harekâtlarında çok daha önemli roller üstlenecek.

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