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Yeniakit Publisher
7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf
AA Giriş Tarihi:

7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefi doğrultusunda stratejiler geliştiren Bakanlık, çevreci uygulamalara imza atıyor.

#1
Foto - 7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf

Sıfır Atık Yönetimi Projesi ile 2025'te 7 bin 174 ton atığın geri kazanımı sağlanırken, bu kazanımla 8 bin 960 ağacın kesilmesinin önüne geçildi.

#2
Foto - 7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf

Bakanlık, 2019-2025 yılları arasında çevre faaliyetlerine toplam 4,41 milyar liralık yatırım yaptı. Bu yatırımlarla 7,62 milyar liralık tasarruf sağlandı.

#3
Foto - 7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf

Ayrıca Bakanlık, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla çevrenin korunması adına önemli kazanımlar elde etti. Geçen yıl gerçekleştirilen 156 bin 999 gigavatsaat yenilenebilir enerji üretimi sayesinde yaklaşık 91 milyon ton karbondioksit emisyonu önlendi.

#4
Foto - 7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf

Bu miktar, yaklaşık 8,27 milyar ağacın bir yılda önleyebileceği emisyona eşdeğer olarak hesaplanıyor.

#5
Foto - 7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf

Bakanlık, sadece 2025'te toplam 371,29 hektarlık alana 531 bin 869 fidan dikerken, bu çalışmalarla yaklaşık 5 bin 851 ton karbondioksite denk gelen emisyon azaltımı sağladı.

#6
Foto - 7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019-2025 döneminde toplam 4 bin 532 hektar alana 4,9 milyon fidan dikti. Böylece, 7 yılda toplam 54 bin 409 ton karbondioksit salımı önlenmiş oldu.

#7
Foto - 7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf

Sıfır Atık Yönetimi Projesi ile 2025'te 7 bin 174 ton atığın geri kazanımı sağlanırken, bu kazanımla 8 bin 960 ağacın kesilmesinin önüne geçildi.

#8
Foto - 7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf

Bakanlığın çalışmaları kapsamında 2025'te 10,2 milyon metreküp su arıtılırken, bunun yüzde 83'ü geri kazanıldı.

#9
Foto - 7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

#10
Foto - 7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf

"Gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Ülkemizin yeşil dönüşümüne ivme kazandıracak adımları kararlılıkla atıyor, doğayla uyumlu ve kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz.

#11
Foto - 7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf

Sıfır atık ve enerji verimliliğini aynı anlayışın iki temel unsuru olarak görüyoruz.

#12
Foto - 7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf

Tabiatın bize sunduğu eşsiz emaneti korumak adına israfın önüne geçiyor, doğal kaynaklarımızı en doğru şekilde değerlendiriyoruz.

#13
Foto - 7 yılda 7,62 milyar lira Enerjide dev tasarruf

Daha yeşil ve temiz yarınlara ulaşma inancıyla Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun."

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