Kaşınıyorlar: Türkiye'ye karşı ölümcül bombaların siparişini verdiler
Türkiye'ye karşı provokasyonları sürdürerek silahlanmaya devam eden komşu bu kez ölümcül olarak yorumlanan bombaların siparişini verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye karşı provokasyonları sürdürerek silahlanmaya devam eden komşu bu kez ölümcül olarak yorumlanan bombaların siparişini verdi.
Yunan basını, yaklaşık 130 milyon Euro değerindeki anlaşma kapsamında en az 300 SPICE 1000 ve SPICE 2000 güdüm kitinin Yunanistan’a kazandırılacağını yazdı. Sistemlerin F-16 filosunun uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini artırması hedefleniyor. Yunanistan, Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçaklarının hassas vuruş kapasitesini artırmak amacıyla İsrail yapımı SPICE 1000 ve SPICE 2000 güdüm sistemlerinin tedarik sürecini hızlandırıyor.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından 17 Eylül 2026 tarihinde SPICE sistemlerinin Kabul ve Denetim Komisyonu oluşturuldu. Bu adımın, İsrail ile imzalanan 009Γ/23 numaralı hükümetler arası anlaşmanın uygulama aşamasına geçilmesi açısından önemli bir idari adım olduğu belirtiliyor.
Haberde, İsrail ile yapılan anlaşmanın yaklaşık 130 milyon Euro değerinde olduğu ve en az 300 güdüm kitinin tedarikini kapsadığı aktarılıyor. Rafael Advanced Defense Systems tarafından geliştirilen SPICE sistemleri, Mk-83 ve Mk-84 tipi klasik serbest düşüş bombalarını hassas güdümlü mühimmata dönüştürüyor. SPICE 1000, 1.000 librelik Mk-83 bombasıyla; SPICE 2000 ise 2.000 librelik Mk-84 bombasıyla kullanılabiliyor. Yunan basını, sistemlerin savaş uçaklarının hedefe doğrudan yaklaşmadan mühimmat bırakmasına olanak sağladığını ve kullanım koşullarına bağlı olarak 60 ila 125 kilometre arasında menzil sunduğunu belirtiyor.
SPICE sistemlerinin öne çıkan özelliklerinden biri olarak elektronik karıştırmaya karşı dayanıklılığı gösteriliyor. Sistemin uçuşun orta safhasında GPS ve ataletsel seyrüsefer sistemlerinden yararlandığı, son aşamada ise elektro-optik/kızılötesi sensörleri devreye soktuğu aktarılıyor. Bu teknoloji sayesinde sistemin, hedef bölgesinin önceden yüklenmiş görüntülerini gerçek zamanlı olarak karşılaştırarak hedefini belirlediği ifade ediliyor. Yunan basını, bu özelliğin GPS sinyalinin etkisiz hale getirildiği durumlarda dahi mühimmatın hedefe yönelmesine imkân sağladığını öne sürüyor.
Haberde dikkat çekilen bir diğer nokta ise SPICE sistemlerinin yalnızca modernize edilmiş F-16 Viper uçaklarında kullanılmasının planlanmaması. Yunanistan’ın SPICE sistemlerini F-16 filosunun farklı versiyonlarına entegre etmek üzere sertifikasyon çalışmaları yürüttüğü belirtiliyor. Buna F-16 Block 52+ Advanced, Block 50 ve Block 30 uçaklarının da dahil olduğu aktarılıyor. Bu kapsamda Atina’nın hedefinin, mevcut F-16 filosunun daha geniş bir bölümünü hassas vuruş kabiliyetine kavuşturmak olduğu ifade ediliyor.
Yunan basını, SPICE sistemlerini Atina’nın son yıllarda envanterine kattığı diğer uzun menzilli mühimmatlarla birlikte ele alıyor. İsrail yapımı Rampage füzeleri ile Rafale savaş uçaklarında kullanılan Fransız yapımı SCALP-EG seyir füzelerinin de aynı kapsamda değerlendirildiği belirtiliyor. Haberde, SPICE 1000 ve 2000’in hizmete girmesiyle Yunanistan’ın F-16 filosunun uzun menzilli hassas vuruş kapasitesinin genişletilmesinin amaçlandığı ve bunun Atina’nın Ege ile Doğu Akdeniz’deki caydırıcılık anlayışının bir parçası olduğu ileri sürülüyor. Yunan basını ayrıca, SPICE tedarikinin önümüzdeki dönemde Yunanistan’ın deniz yetki alanları ve enerji projeleriyle ilgili gelişmelerin yaşanacağı bir döneme denk gelmesine dikkat çekiyor. Bununla birlikte, haberde yer alan Türkiye’nin hava savunması ve SPICE sistemlerinin bu savunmaya karşı etkinliği konusundaki değerlendirmeler Yunan basınının yorumları olarak öne çıkıyor. BİRLİK GAZETESİ
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