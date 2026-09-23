Kaşınıyorlar: Türkiye'ye karşı ölümcül bombaların siparişini verdiler

Yunan basını, SPICE sistemlerini Atina’nın son yıllarda envanterine kattığı diğer uzun menzilli mühimmatlarla birlikte ele alıyor. İsrail yapımı Rampage füzeleri ile Rafale savaş uçaklarında kullanılan Fransız yapımı SCALP-EG seyir füzelerinin de aynı kapsamda değerlendirildiği belirtiliyor. Haberde, SPICE 1000 ve 2000’in hizmete girmesiyle Yunanistan’ın F-16 filosunun uzun menzilli hassas vuruş kapasitesinin genişletilmesinin amaçlandığı ve bunun Atina’nın Ege ile Doğu Akdeniz’deki caydırıcılık anlayışının bir parçası olduğu ileri sürülüyor. Yunan basını ayrıca, SPICE tedarikinin önümüzdeki dönemde Yunanistan’ın deniz yetki alanları ve enerji projeleriyle ilgili gelişmelerin yaşanacağı bir döneme denk gelmesine dikkat çekiyor. Bununla birlikte, haberde yer alan Türkiye’nin hava savunması ve SPICE sistemlerinin bu savunmaya karşı etkinliği konusundaki değerlendirmeler Yunan basınının yorumları olarak öne çıkıyor. BİRLİK GAZETESİ